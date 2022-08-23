Динамо пропустило три м'ячі від Бенфіки за перший тайм у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Команда Мірчі Луческу не змогла нічого запропонувати на полі, на відміну португальських "орлів".

За підсумками першого тайму матчу-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо в гостях поступається португальській Бенфіці з рахунком 0:3.

Рахунок у матчі було відкрито на 27 хвилині, коли Отаменді на дальній стійці замкнув подачу від Нереса з кутового. Через 13 хвилин Сирота подарував м'яч Рафі Сілві і той спокійно пробив повз Бущана. Ще за дві хвилини у воротах "біло-синіх" розписався Нерес.

Якщо говорити про команду Мірчі Луческу, то запропонувати їй було нічого. Лише один удар повз ворота португальської команди.

До вашої уваги невтішна статистика для киян у першому таймі матчу проти Бенфіки.

Нагадаємо, що слідкувати за подіями матчу Бенфіка — Динамо ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.