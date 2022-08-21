Динамо вирушило до Португалії на матч-відповідь з Бенфікою

21 серпня 2022

ФК Динамо Київ

Матч-відповідь команди проведуть 23 серпня в Лісабоні.

Сьогодні, 21 серпня, київське Динамо вирушило до столиці Португалії Лісабон, де незабаром зіграє матч-відповідь проти Бенфіки в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Сьогодні команда Мірчі Луческу провела тренування у Лодзі, а після обіду вирушила до аеропорту.

У списку "біло-синіх" опинилися 26 виконавців.

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко.

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора, Антон Боль.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Денис Антюх, Антон Царенко, Олександр Яцик.

Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, матч Бенфіка — Динамо відбудеться у вівторок, 23 серпня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. У першій грі кияни поступилися з рахунком 0:2.

Раніше став відомий головний арбітр матчу-відповіді Ліги чемпіонів між Бенфікою та Динамо.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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