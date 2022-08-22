Тренер Бенфіки Шмідт: Динамо будуватиме свою тактику виходячи з рахунку

Коуч "орлів" висловився перед матчем у відповідь з Динамо

Головний тренер Бенфіки Роджер Шмідт прокоментував зустріч з Динамо в рамках плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

"У Польщі Динамо мало моменти у грі, вони кидали нам виклик і доставляли проблеми в обороні. Вони адаптують свою тактику виходячи з рахунку, але нам важливо з перших хвилин показати свою готовність. Бенфіка має використовувати перевагу свого поля", — цитує тренера офіційний сайт Бенфіки.

Нагадаємо, у першому матчі Динамо зазнало поразки – 0:2. Зустріч у відповідь відбудеться 23 серпня. Початок поєдинку – о 22:00.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше став відомий головний арбітр матчу-відповіді Ліги чемпіонів між Бенфікою та Динамо.