Бенфіка — Динамо Київ. Напередодні

Команди зійдуться у матчі-відповіді ЛЧ.

У рамках матчу-відповіді плей-оф раунду Ліги чемпіонів київське Динамо у гостях зіграє проти Бенфіки.

Бенфіка — Динамо

Вівторок, 23 серпня, 22:00. Ештадіу да Луш (Лісабон). Головний арбітр матчу — Клеман Тюрпен (Франція). Трансляція на Megogo.

Дуже важливий матч для обох колективів. Поєдинок, який дасть змогу клубам не тільки зіграти у груповому етапі Ліги чемпіонів, а й підзаробити коштів.

У Бенфіки, яка знаходиться у виграшному положенні, адже здобула перемогу у першій грі із рахунком 2:0, все достатньо добре і у чемпіонаті. Перші два тури пройшли як треба. Спочатку вдома була обіграна Арока із рахунком 4:0, а у другому матчі, не основним складом, команда Роджера Шмідта переграла новачка ліги ФК Каса Піа — 1:0. Тому до другої гри проти Динамо вони підходять у піднесеному настрої та повні сил та енергії.

Незважаючи на повне домінування у гольових моментах, було видно, що в Бенфіки є проблеми в обороні, коли декілька шансів у воріт Влаходімоса створив Віктор Циганков. Але, в цілому, команда грає у симпатичний атакувальний футбол і готується до того, що у другій зустрічі із представником України в них особливих проблем не буде.

Натомість Динамо мріє про те, щоб створити проблеми багаторазовому чемпіону Ліги Португал. І саме цінне є у тому, що підопічні Мірчи Луческу вміють створювати, але раз за разом їх підводить результативність. У першій грі Динамо мало два реальних шанси на те, щоб забити бодай один м'яч, але постріли Циганкова прийшлись на Влаходімоса та повз воріт.

Головна ціль головного тренера столичної команди донести футболістам, що не все ще втрачено і потрібно вірити у свої сили. Також потрібно вибрати правильний, вмотивований склад. Можливо звернути увагу на молодих футболістів типу Ваната та Вівчаренка, які дуже підсилюють гру Динамо із лавки запасних. Задайте, як відмінно вийшов Вівчаренко у грі проти Штурму. Його забитий гол став переломним моментом і завдяки йому кияни крокували далі у кваліфікації. Україні потрібна перемога Динамо!

Орієнтовні склади:

Бенфіка: Влаходімос, Жилберту, Морату, Отаменді, Грімальдо, Фернандес, Маріу, Флорентіну, Нерес, Сілва, Яремчук

Динамо: Бущан, Кендзьора, Сирота, Забарний, Вівчаренко, Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Ванат.

Що говорили перед матчем:

Головний тренер Бенфіки Роджер Шмідт:

"У Польщі Динамо мало моменти у грі, вони кидали нам виклик і доставляли проблеми в обороні. Вони адаптують свою тактику виходячи з рахунку, але нам важливо з перших хвилин показати свою готовність. Бенфіка має використовувати перевагу свого поля".

Гравець Бенфіки Давід Нерес:

"Я чекаю на дуже складну гру, такою ж була і перша зустріч. Мета полягає в тому, щоб грати та нав'язувати наш футбол із самого початку матчу.

Наша мета — вийти у груповий етап Ліги чемпіонів, провести гарну кампанію та завершити сезон із титулами".

Головний тренер Динамо Мірча Луческу:

"Динамо має забити три? Не три, а два голи і грати екстра-тайми, як ми вже звикли грати останні два матчі на виїзді у Лізі чемпіонів. На даний момент лісабонська команда підготовлена набагато краще, ніж ми. Намагатимемося показати хорошу гру напередодні старту чемпіонату України. Побачимо, що вийде. Впевнений, завтра на трибунах буде чудова атмосфера, прийде багато уболівальників. Бенфіка — найкраща команда у Португалії і гратиме на найвищому рівні. А у нас дуже молоді гравці, ми не змогли провести трансфери, футболісти більше двох місяців не бачать свої сім’ї, тому що вони живуть далеко від них".