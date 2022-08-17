Яремчук може замінити Рамуша у стартовому складі на Динамо

17 серпня 2022

Гонсалу Рамуш, Getty Images

У конкурента українця пошкодження, через яке він пропустив тренування.

Нападник Бенфіки Гонсалу Рамуш може не зіграти у матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, 21-річний португальець має невелике пошкодження, через яке він пропустив тренування.

При цьому наголошується, що Рамуш є першим вибором для головного тренера "орлів" Роджера Шмідта. Натомість на поле з перших хвилин може вийти український форвард Роман Яремчук.

У чотирьох стартових матчах цього сезону Рамуш забив чотири м'ячі і віддав два асисти, а у Яремчука ті самі чотири зустрічі та одна гольова передача за 104 хвилини.

Поєдинок Динамо — Бенфіка відбудеться 17 серпня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.

Источник: Record

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