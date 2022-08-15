Штурм
-
Динамо Київ
-
09 серпня
11:00
Шериф
1
Вікторія Пльзень
2
02 серпня
20:00
Лудогорець
1
Динамо Загреб
2
02 серпня
20:45
Монако
1
ПСВ
1
02 серпня
21:00
Уніон
2
Рейнджерс
0
02 серпня
21:45
Бенфіка
4
Мідтьюлланн
1
02 серпня
22:00
Карабах
1
Ференцварош
1
03 серпня
19:00
Буде-Глімт
5
Жальгіріс
0
03 серпня
19:00
Маккабі Хайфа
4
Аполлон Лімасол
0
03 серпня
20:00
Динамо Київ
1
Штурм
0
03 серпня
21:00
Црвена Звезда
5
Пюнік
0
03 серпня
21:45
Жальгіріс
1
Буде-Глімт
1
09 серпня
19:00
Вікторія Пльзень
2
Шериф
1
09 серпня
20:00
Аполлон Лімасол
2
Маккабі Хайфа
0
09 серпня
20:00
Пюнік
0
Црвена Звезда
2
09 серпня
20:00
Мідтьюлланн
1
Бенфіка
3
09 серпня
20:45
Динамо Загреб
4
Лудогорець
2
09 серпня
21:00
Ференцварош
1
Карабах
3
09 серпня
21:00
ПСВ
3
Монако
2
09 серпня
21:30
Штурм
1
Динамо Київ
2
09 серпня
21:30
Рейнджерс
3
Уніон
0
09 серпня
21:45
Буде-Глімт
-
Динамо Загреб
-
16 серпня
22:00
Копенгаген
-
Трабзонспор
-
16 серпня
22:00
Рейнджерс
-
ПСВ
-
16 серпня
22:00
Карабах
-
Вікторія Пльзень
-
17 серпня
19:45
Динамо Київ
-
Бенфіка
-
17 серпня
22:00
Маккабі Хайфа
-
Црвена Звезда
-
17 серпня
22:00
Црвена Звезда
-
Маккабі Хайфа
-
23 серпня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Карабах
-
23 серпня
22:00
Бенфіка
-
Динамо Київ
-
23 серпня
22:00
Динамо Загреб
-
Буде-Глімт
-
24 серпня
22:00
Трабзонспор
-
Копенгаген
-
24 серпня
22:00
ПСВ
-
Рейнджерс
-
24 серпня
22:00

Динамо Київ — Бенфіка: онлайн трансляція матчу Ліги чемпіонів

15 серпня 2022

Динамо Київ - Бенфіка, ФОТО УЄФА

У першому поєдинку плей-оф турніру кияни зіграють проти гранду португальського футболу.

У рамках першого матчу плей-оф Ліги чемпіонів київське Динамо буде протистояти португальській Бенфіці.

Матч буде проходити у Польщі на стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля який знаходиться у місті Лодзь, який є домашнім для української команди у єврокубках.

Онлайн-трансляція матчу

Динамо розпочало свій єврокубковий шлях з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Там за сумою двох зустрічей вони пройшли Фенербахче (0:0, 2:1). У третьому раунді кваліфікації підопічні Мірчи Луческу грати проти австрійського Штурма. Вдома Динамо перемогло з рахунком 1:0, а на виїзді здолали суперника з рахунком 2:1.

Щодо Бенфіки, то португальський гранд розпочав з третього кваліфікаційного раунду ЛЧ. У суперниках був датський Мідтьюлланн. Перша гра завершился із рахунком 4:1 на користь Бенфіки, а друга — 3:1 також за "орлами".

Нагадаємо, що це вже не перша гра у історії протистоянь Динамо та Бенфіки. Було між ними проведено шість поєдинків, у яких чотири рази перемогала Бенфіка, один раз Динамо та один раз поєдинок завершився унічию.

Останній раз клуби грали між собою у груповому етапі Ліги чемпіонів минулого року. Тоді перша гра закінчилась із рахунком 0:0, а друга — 2:0 на користь португальців.

Поєдинок Динамо — Бенфіка відбудеться 17 квітня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.

команди
Сюжет
  Rambler's Top100