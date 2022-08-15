Динамо Київ — Бенфіка: онлайн трансляція матчу Ліги чемпіонів

У першому поєдинку плей-оф турніру кияни зіграють проти гранду португальського футболу.

У рамках першого матчу плей-оф Ліги чемпіонів київське Динамо буде протистояти португальській Бенфіці.

Матч буде проходити у Польщі на стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля який знаходиться у місті Лодзь, який є домашнім для української команди у єврокубках.

Онлайн-трансляція матчу

Динамо розпочало свій єврокубковий шлях з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Там за сумою двох зустрічей вони пройшли Фенербахче (0:0, 2:1). У третьому раунді кваліфікації підопічні Мірчи Луческу грати проти австрійського Штурма. Вдома Динамо перемогло з рахунком 1:0, а на виїзді здолали суперника з рахунком 2:1.

Щодо Бенфіки, то португальський гранд розпочав з третього кваліфікаційного раунду ЛЧ. У суперниках був датський Мідтьюлланн. Перша гра завершился із рахунком 4:1 на користь Бенфіки, а друга — 3:1 також за "орлами".

Нагадаємо, що це вже не перша гра у історії протистоянь Динамо та Бенфіки. Було між ними проведено шість поєдинків, у яких чотири рази перемогала Бенфіка, один раз Динамо та один раз поєдинок завершився унічию.

Останній раз клуби грали між собою у груповому етапі Ліги чемпіонів минулого року. Тоді перша гра закінчилась із рахунком 0:0, а друга — 2:0 на користь португальців.

Поєдинок Динамо — Бенфіка відбудеться 17 квітня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.