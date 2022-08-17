Антюх: Сьогодні Динамо вийде битися за честь країни

Український хавбек не зможе допомогти своєму клубу через ушкодження.

Півзахисник київського Динамо Денис Антюх прокоментував майбутній матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки.

Сам 25-річний українець не зможе допомогти "біло-синім" через отриману травму.

"Завжди думками з Батьківщиною. Важко сконцентруватися на роботі, коли такі події відбуваються у тебе вдома.

Сьогодні наші хлопці вийдуть битися за честь країни, заради наших воїнів-героїв. Я, на превеликий жаль, не зможу їм у цьому допомогти, але стану 12-м гравцем команди разом з вами", — написав Антюх в Instagram.

Поєдинок Динамо — Бенфіка відбудеться 17 серпня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.