Штурм
-
Динамо Київ
-
09 серпня
11:00
Шериф
1
Вікторія Пльзень
2
02 серпня
20:00
Лудогорець
1
Динамо Загреб
2
02 серпня
20:45
Монако
1
ПСВ
1
02 серпня
21:00
Уніон
2
Рейнджерс
0
02 серпня
21:45
Бенфіка
4
Мідтьюлланн
1
02 серпня
22:00
Карабах
1
Ференцварош
1
03 серпня
19:00
Буде-Глімт
5
Жальгіріс
0
03 серпня
19:00
Маккабі Хайфа
4
Аполлон Лімасол
0
03 серпня
20:00
Динамо Київ
1
Штурм
0
03 серпня
21:00
Црвена Звезда
5
Пюнік
0
03 серпня
21:45
Жальгіріс
1
Буде-Глімт
1
09 серпня
19:00
Вікторія Пльзень
2
Шериф
1
09 серпня
20:00
Аполлон Лімасол
2
Маккабі Хайфа
0
09 серпня
20:00
Пюнік
0
Црвена Звезда
2
09 серпня
20:00
Мідтьюлланн
1
Бенфіка
3
09 серпня
20:45
Динамо Загреб
4
Лудогорець
2
09 серпня
21:00
Ференцварош
1
Карабах
3
09 серпня
21:00
ПСВ
3
Монако
2
09 серпня
21:30
Штурм
1
Динамо Київ
2
09 серпня
21:30
Рейнджерс
3
Уніон
0
09 серпня
21:45
Буде-Глімт
-
Динамо Загреб
-
16 серпня
22:00
Копенгаген
-
Трабзонспор
-
16 серпня
22:00
Рейнджерс
-
ПСВ
-
16 серпня
22:00
Карабах
-
Вікторія Пльзень
-
17 серпня
19:45
Динамо Київ
-
Бенфіка
-
17 серпня
22:00
Маккабі Хайфа
-
Црвена Звезда
-
17 серпня
22:00
Црвена Звезда
-
Маккабі Хайфа
-
23 серпня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Карабах
-
23 серпня
22:00
Бенфіка
-
Динамо Київ
-
23 серпня
22:00
Динамо Загреб
-
Буде-Глімт
-
24 серпня
22:00
Трабзонспор
-
Копенгаген
-
24 серпня
22:00
ПСВ
-
Рейнджерс
-
24 серпня
22:00

Динамо Київ — Бенфіка: де дивитись матч Ліги чемпіонів

15 серпня 2022

Динамо - Бенфіка, ФОТО - ФК БЕНФІКА

Команди вже не вперше зіграють між собою у цьому змаганні.

Розпочинається фінальний раунд кваліфікації за вихід у груповий етап ліги чемпіонів — раунд плей-оф.

За омріяну путівку у групу змагання будуть боротися київське Динамо та португальська Бенфіка.

Кияни приймуть суперника у польському місті Лодзь, на стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля зі зрозумілих усім причин — в Україні триває війна.

Де дивитись матч Динамо Київ — Бенфіка?

На Football.ua, за традицією, буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку між клубами із Києва та Лісабона, яка розпочнеться о 22:00.

Крім того, транслювати протистояння буде онлайн-сервіс Megogo. Саме цей онлайн-сервіс є офіційним транслятором Ліги чемпіонів в Україні у сезоні-2022/23, починаючи з матчів плей-оф.

Історія протистоянь Динамо та Бенфіки налічує шість поєдинків. Перший відбувся у далекому 1991 році, а останній — минулого року у груповому етапі Ліги чемпіонів. Чотири рази перемагала Бенфіка, один раз — Динамо, та одного разу команди не змогли виявити переможця.

Динамо у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ пройшло Штурм з міста Грац, а Бенфіка була сильнішою за Мілтьюллан.

Поєдинок Динамо — Бенфіка відбудеться 17 квітня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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