Динамо Київ — Бенфіка: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Розпочинається фінальний раунд кваліфікації за вихід у груповий етап ліги чемпіонів — раунд плей-оф.

За омріяну путівку у групу змагання будуть боротися київське Динамо та португальська Бенфіка.

Кияни приймуть суперника у польському місті Лодзь, на стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля зі зрозумілих усім причин — в Україні триває війна.

На Football.ua, за традицією, буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку між клубами із Києва та Лісабона, яка розпочнеться о 22:00.

Крім того, транслювати протистояння буде онлайн-сервіс Megogo. Саме цей онлайн-сервіс є офіційним транслятором Ліги чемпіонів в Україні у сезоні-2022/23, починаючи з матчів плей-оф.

Історія протистоянь Динамо та Бенфіки налічує шість поєдинків. Перший відбувся у далекому 1991 році, а останній — минулого року у груповому етапі Ліги чемпіонів. Чотири рази перемагала Бенфіка, один раз — Динамо, та одного разу команди не змогли виявити переможця.

Динамо у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ пройшло Штурм з міста Грац, а Бенфіка була сильнішою за Мілтьюллан.

Поєдинок Динамо — Бенфіка відбудеться 17 квітня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.