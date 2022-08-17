Шмідт: Динамо має якість, ментальність і хорошу фізичну підготовку

Німецький тренер висловився про майбутню гру.

У рамках першого матчу плей-оф Ліги чемпіонів португальська Бенфіка зіграє проти київського Динамо.

Головний тренер Бенфіки Роджер Шмідт дав коментар напередодні зустрічі.

"Це Ліга чемпіонів, тому ми очікуємо на зустріч із максимально вмотивованим суперником, який віддасть усе, щоб пробитися до групового етапу. Так само, як і ми. Динамо – дуже хороша команда. Як ми побачили раніше, у матчах-відповідях із Фенербахче та Штурмом їм не було легко, але в обох випадках кияни проходили далі. Це говорить про те, що Динамо має якість, ментальність і хорошу фізичну підготовку.

Вони повинні будуть замінити двох гравців (Сидорчука та Гармаша), які пропускають матч, але, гадаю, знайдуть оптимальне рішення. "Динамо" може використовувати гнучку тактику – іноді вони грають від оборони, іноді – в атакуючий футбол. Тому я чекаю на відкриту гру та хорошого суперника.

Кожен наступний матч – найважливіший для нас. Але я розумію, про що ви кажете. Уся наша команда та вболівальники хочуть, щоб Бенфіка грала у Лізі чемпіонів, адже це найсильніший клубний турнір у світі. У двох матчах із Динамо ми повинні довести на полі, що наша команда — сильніша та заслуговує на виступ у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Динамо вже провело чотири матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів, тож у нас є уявлення про цю команду. Крім того, Бенфіка вже зустрічалася з Динамо минулого сезону, і кияни не зазнали великих змін за цей час. Вважаю, що ми підготувалися настільки добре, наскільки це можливо. Ключ до успіху – це наша гра. Ми повинні вірити в себе та провести тактично мудру гру, зробивши поправку на опонента, якого ми поважаємо.

Я намагаюся підготувати команду якнайкраще. Досі ми показували, що можемо грати у хороший футбол та перемагати. Сподіваюся, що ми продовжимо утримувати свій рівень і завтра проведемо хорошу гру.

Вважаю, що обидві команди гідні виступати у Лізі чемпіонів, але таку можливість отримає лише один із нас. І ми хочемо бути цією командою. Ситуація зрозуміла — ми маємо продемонструвати у найближчих двох матчах, що ми сильніші", — наводить слова Шмідта офіційний сайт киян.

Поєдинок Динамо — Бенфіка відбудеться 17 серпня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.