Луческу: З Бенфікою ми не можемо грати в атакуючий футбол

Головний тренер Динамо — про матч, що наближається.

У рамках першого матчу плей-оф Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє проти португальської Бенфіки.

Головний тренер киян Мірча Луческу вкотре поскаржився на ситуацію, в якій перебуває його команда. Також румунів роздратований відсутністю досвідчених гравців через дискваліфікації.

"Яремчук – форвард дуже хорошого рівня. Думаю, це важливий гравець як для Бенфіки, так і національної збірної України.

Ментальний рівень нашої команди після перемог над Фенербахче та Штурмом? Не можна порівнювати ці матчі та нашу ситуацію. Бенфіка має чудову інфраструктуру, вони мають можливість і фінанси, щоб запрошувати футболістів високого рівня. Нам доведеться битися у поєдинках із ними. Зараз Динамо не має змоги здійснювати трансфери, ми не граємо вдома. Команда тренується на одному полі з дітьми, футболісти мешкають у готелі без своїх сімей.

Однак, незважаючи на ці складнощі, Динамо досягло дуже хороших результатів у протистояннях з Фенербахче та Штурмом. І ми сподіваємось продовжити виступ у груповому етапі Ліги чемпіонів. Це важливо для України і гравці це відчувають. На наших матчах збирається багато українських уболівальників, матерів із дітьми. Вони хочуть відчути єдність, перебуваючи далеко від України у статусі вимушених біженців. Ми відповідальні перед ними та постараємося подарувати їм позитивні емоції.

Бенфіка – чудова команда. Як я вже сказав, улітку їх посилили фантастичні молоді гравці Флорентіну та Нерес. Якість складу значно зросла, португальці демонструють дуже видовищний футбол. У Бенфіки більше можливостей, ніж зараз у Динамо. Однак у футболі можливо все.

З Бенфікою ми не можемо грати в атакуючий футбол. Вони мають багато швидких кваліфікованих футболістів, які вміють обігравати та створювати вільні зони. Індивідуально вони дуже сильні. Але футбол непередбачуваний і тому такий прекрасний. Перед початком матчу ніколи не можна впевнено сказати, хто вийде переможцем. "Бенфіка" має перевагу у класі, але "Динамо" грає серцем.

Дуже шкода, що ми втратили Сидорчука та Гармаша з дисциплінарних причин. Це найдосвідченіші гравці нашої команди. Але ми намагатимемося компенсувати їхню відсутність іншими виконавцями. Чекаю на дуже складний поєдинок. Проте ми готові до цього.

Ніхто, окрім нас самих, не може відчути, в якій ситуації ми опинилися. Через що ми проходимо, в яких умовах працюємо і з якими зусиллями утримуємо команду на високому рівні. Але коли гравці виходять на поле, вони перетворюються на справжніх професіоналів і повністю віддаються справі. Тому я вдячний своїм підопічним", — наводить слова Луческу офіційний сайт киян.

Поєдинок Динамо — Бенфіка відбудеться 17 серпня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.