Відомий українським клубам Цвайєр — головний рефері матчу Динамо — Бенфіка

Стали відомі рефері на поєдинок ЛЧ.

У рамках першого матчу плей-оф раунду Ліги чемпіонів київське Динамо у Лодзі прийме португальську Бенфіку.

Як повідомляє прес-служба киян, головним рефері матчу буде Фелікс Цвайєр з Німеччини. Інші арбітри також німці.

Його асистентами на бокових будуть Стефан Лупп та Марко Ахмюллер. Четвертий арбітр – Свен Яблонські.

Також будуть арбітри на VAR. Відеоспостерігач VAR — Бастіан Данкер. Асистент VAR – Харм Осмерс.

Цвайєр вже має досвід роботи на матчах за участі українських клубів. Він працював на поєдинках: Шахтар — Аталанта (0:3), Шахтар — Наполі (2:1), Бешикташ — Динамо (1:1), Шахтар — Фенербахче (3:0), Дніпро — Інтер (0:1), Чорноморець — Динамо Загреб (2:1) та матч збірної України проти Боснії (1:1).