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0
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0
03 серпня
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0
03 серпня
21:00
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5
Пюнік
0
03 серпня
21:45
Жальгіріс
1
Буде-Глімт
1
09 серпня
19:00
Вікторія Пльзень
2
Шериф
1
09 серпня
20:00
Аполлон Лімасол
2
Маккабі Хайфа
0
09 серпня
20:00
Пюнік
0
Црвена Звезда
2
09 серпня
20:00
Мідтьюлланн
1
Бенфіка
3
09 серпня
20:45
Динамо Загреб
4
Лудогорець
2
09 серпня
21:00
Ференцварош
1
Карабах
3
09 серпня
21:00
ПСВ
3
Монако
2
09 серпня
21:30
Штурм
1
Динамо Київ
2
09 серпня
21:30
Рейнджерс
3
Уніон
0
09 серпня
21:45
Буде-Глімт
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Динамо Загреб
-
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16 серпня
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-
17 серпня
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Црвена Звезда
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-
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22:00
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23 серпня
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-
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Буде-Глімт
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Трабзонспор
-
Копенгаген
-
24 серпня
22:00
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-
Рейнджерс
-
24 серпня
22:00

Відомий українським клубам Цвайєр — головний рефері матчу Динамо — Бенфіка

15 серпня 2022

Фелікс Цвайєр, Getty Images

Стали відомі рефері на поєдинок ЛЧ.

У рамках першого матчу плей-оф раунду Ліги чемпіонів київське Динамо у Лодзі прийме португальську Бенфіку.

Як повідомляє прес-служба киян, головним рефері матчу буде Фелікс Цвайєр з Німеччини. Інші арбітри також німці.

Його асистентами на бокових будуть Стефан Лупп та Марко Ахмюллер. Четвертий арбітр – Свен Яблонські.

Також будуть арбітри на VAR. Відеоспостерігач VAR — Бастіан Данкер. Асистент VAR – Харм Осмерс.

Цвайєр вже має досвід роботи на матчах за участі українських клубів. Він працював на поєдинках: Шахтар — Аталанта (0:3), Шахтар — Наполі (2:1), Бешикташ — Динамо (1:1), Шахтар — Фенербахче (3:0), Дніпро — Інтер (0:1), Чорноморець — Динамо Загреб (2:1) та матч збірної України проти Боснії (1:1).

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