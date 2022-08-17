Динамо — Бенфіка. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс поєдинку Ліги чемпіонів.

Динамо – Бенфіка

Середа, 17 серпня, 22:00. Стадіон ЛКС, Лодзь. Головний арбітр зустрічі – Фелікс Цвайєр (Німеччина)

Знову дозволю собі почати з прес-конференцій, тому що в даному випадку обидві сторони виступили напрочуд відверто.

Мірча Луческу , тренер Динамо :

- Дуже шкода, що ми втратили Сидорчука та Гармаша з дисциплінарних причин. Це найдосвідченіші гравці нашої команди. Але ми намагатимемося компенсувати їхню відсутність іншими виконавцями. Чекаю на дуже складний поєдинок. Проте ми готові до цього.

Ніхто, окрім нас самих, не може відчути, в якій ситуації ми опинилися. Через що ми проходимо, в яких умовах працюємо і наскільки важко утримуємо команду на високому рівні. Але коли гравці виходять на поле, вони перетворюються на справжніх професіоналів та повністю віддаються справі. Тому я вдячний своїм підопічним.

З Бенфікою ми не можемо грати в атакуючий футбол. Вони мають багато швидких кваліфікованих футболістів, які вміють обігравати та створювати вільні зони. Індивідуально вони дуже сильні. Але футбол непередбачуваний і саме тому такий чудовий. Перед початком матчу ніколи не можна впевнено сказати, хто вийде переможцем. Бенфіка має перевагу у класі, але Динамо грає серцем.

Жоау Маріу, гравець Бенфіки:

- Ми добре знаємо Динамо, адже нещодавно зустрічалися з ним. Це організована команда, футболісти якої добре зіграні. Тому нам доведеться постаратися, аби здобути позитивний результат у першому матчі. З повагою ставимося до суперника, але зі старту поєдинку діятимемо рішуче, щоби нав'язати свою гру.

Бенфіка навіть не приховує, що має намір атакувати, навіть на виїзді. Динамо від початку планує грати від оборони. Нічого не вдієш: це той рідкісний випадок, коли можна з упевненістю сказати, що відкрита гра справді стане самогубною для наших.

Продаж Дарвіна Нуньєса навіть близько не погіршив гру Орлів. Успіхи португальців найбільше характеризуються числом "100%": 4 гри, 4 перемоги. У цих чотирьох матчах забито 12 м'ячів, і, наприклад, віце-чемпіон Данії отримав сім у двох. Якщо ж глянути ще на шлейф товариських ігор, то Бенфіка виглядає ще страшніше. Дев'ять перемог у дев'яти матчах, 29 забитих. У ворота Фулгема влетіли п'ять, Жирони – чотири, Ньюкасла та Ніцци – по три...

Рогер Шмідт, тренер Бенфіки:

- Динамо – дуже гарна команда. Як ми побачили раніше, у матчах у відповідь з Фенербахче та Штурмом їм не було легко, але в обох випадках кияни проходили далі. Це говорить про те, що Динамо має якість, ментальність і хорошу фізичну підготовку.

Вони повинні будуть замінити двох гравців (Сидорчука та Гармаша), які пропускають матч, але, гадаю, знайдуть оптимальне рішення. Динамо може використати гнучку тактику – іноді вони грають від оборони, іноді – в атакуючий футбол. Так що я чекаю на відкриту гру і хорошого суперника. Нерес готовий на всі сто відсотків.

Перемога над Аяксом у 1/8 Ліги чемпіонів не стала для керівництва Бенфіки достатнім приводом, щоб повірити у Верісімо. Тренер, який відпрацював другу половину минулого сезону та не зміг нав'язати боротьбу за чемпіонство Порту та Спортинге, зараз в Ешторілі. Його замінила людина, яка попередні два роки Аяксу якраз регулярно програвала – так само як програла і самій Бенфіці в минулій кваліфікації ЛЧ.

Два роки роботи Шмідта у ПСВ – історія без великих успіхів. Він програв Аяксу обидва чемпіонські перегони, програв Олімпіакосу у плей-офф Ліги Європи, програв Лестеру у Лізі конференцій. Ці невдачі не повинні затьмарювати успіхи Рогера: два другі місця в Ередивізії , виграні Кубок та Суперкубок Голландії. Складно змагатися з суперником, якому чергове покоління “Де Тукомст” дозволяє грати немов з чит-кодами: спочатку просто завдяки наявності де Йонга , де Лігта, ван Де Бека, а потім завдяки сотням виручених за них мільйонів.

Шмідт – типовий представник сучасної німецької тренерської школи. Ставка на пресинг, вивчення суперника, високі вимоги до фізичної підготовки гравців – ці принципи, відомі усьому світу завдяки Тухелю та Нагельсманну , відповідають і Шмідту. Плюс до цього він чудово адаптується: Бенфіка, в якій він, уже можна констатувати, чудово почав, стала п'ятою його командою за десятиліття – і представляли вони п'ять різних чемпіонатів. І на батьківщині (Байєр), і в Австрії (Ред Булл), і в Голландії, і навіть у Китаї він добивався хороших результатів і залишав про себе добру пам'ять.

Ну і треба бути чесним: у Шмідта просто чудова команда. Якщо говорити дуже просто, то Яремчук, який сидить на лаві у Бенфіки, у цьому Динамо був би не просто лідером, а єдиною надією. Якщо вникнути у питання трохи глибше, то можна згадати чемпіона Європи Рафу Сілву, легенду Тоттенхема та збірної Бельгії Яна Вертонгена , екс-гравця бундестім Юліана Вайгля. На заміну Нуньєсу підростає Гонсалу Рамуш , який вже вистрілив хет-триком з Мідтьюлланном.

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Андрієвський, Шепелєв, Шапаренко – Караваєв, Буяльський – Бєсєдін

Бенфіка: Влаходімос – Жілберто, Отаменді, Морато, Алекс Гримальдо – Нерес, Флорентіно Луїс, Фернандес, Жоау Маріу – Рафа Сілва, Рамуш

Втрата Гармаша та Сидорчука важча саме тому, що у цих гравців досвід. Нехай Гармашу досвід ніяк не допомагає перестати отримувати картки, але багато разів вони протистояли в ЛЧ різним мільярдним проектам. А без них, напевно, доведеться давати шанс вічному запасному Динамо – Олександру Андрієвському, якого Луческу навіть взяв на передматчеву прес-конференцію. За 7 років на контракті в Динамо (заради справедливості, два з них він відіграв в орендах) Олександр вийшов у стартовому складі аж на 4 єврокубкові поєдинки – і вони, що називається, заслуговують бути названими. 0:5 з Баварією, 1:2 з Барселоною, 0:2 з Вільярреалом і 3:3 з Брюгге, причому в останньому випадку Хацкевич замінив тезку на де Пену вже в перерві.

Відмінними матчами проти Фенербахче та Штурму Динамо заслужило досягти того рівня, на якому всім нам залишається лише сподіватися на диво. Кожен або майже кожен гравець суперника сильніший за гравця на аналогічній позиції в Динамо. Це нормально, якщо порівняти економічні та соціальні реалії, в яких мешкають команди. Нам залишається, як заповів класик, чекати та сподіватися.

прогноз 0:1

Віталій Пасічний, Football.ua