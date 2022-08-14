Караваєв: Перше враження від Бенфіки — технічна команда, є свій малюнок гри

Українець поділився своїми думками про майбутній поєдинок у Лізі чемпіонів.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував майбутні матчі проти португальської Бенфіки у раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Наш майбутній суперник дуже добре підсилився, змінився тренер, дуже технічна та сильна команда. Почали потихеньку їх розбирати, дивитися, як вони грали матчі на попередній стадії. Будемо ретельно готуватися, оскільки розуміємо, що це останній крок, дуже важливий. Ми виконали величезну роботу, і зараз маємо ще краще бути підготовленими до майбутніх ігор.

Перше враження від Бенфіки – технічна команда, є свій малюнок гри. Трохи відрізняється від минулого сезону, оскільки в них інша ігрова схема, тому будемо готуватися по-іншому, ніж рік тому.

Всі бачать, яка зараз ситуація в Україні. Дуже-дуже тяжко виходити на матч, тримаючи в голові всі сумні новини, що відбуваються в Україні. При цьому є багато хороших звісток, але загалом слово війна — це вже дуже страшно, і практично неможливо виходити на поле та викидати з голови думки про ті події, що відбуваються на батьківщині. Але, в той же час, ми розуміємо, що хлопці боронять рідну землю та дають можливість нам грати й представляти свою країну на міжнародній арені, і для нас це велика привілея. Тому ми маємо викладатися більше ніж на сто відсотків, адже нашим захисникам на батьківщині набагато важче.

Ще раз велика подяка польському народу, що вони всіляко допомагають як нам, спортсменам, так і людям, які вимушено залишили свої домівки в Україні та стали переселенцями. Усі бачать, що на першому плані завжди мир, дружба та людяність. Коли ми приїжджаємо до інших країн, то завжди це бачимо й відчуваємо цю підтримку.

Одна з найбільших мрій – зіграти матч Ліги чемпіонів у мирному Києві? Звісно, це найголовніша мрія, щоб тут, перебуваючи за кордоном, одного ранку ми прокинулися та побачили в новинах, що ми виграли війну й у нашій країні наступив мир. Щоб ми почали відбудовувати все, відновлювати та радіти тому, що в нас є. І коли на відео наших військових на передовій бачиш їхній бойовий настрій, їхні посмішки, то й у самого з’являється віра, що все буде добре. Низький їм уклін.

В принципі, кожен сам по собі налаштовується на матчі. Так, зараз музики немає, оскільки немає радісного настрою. Радіємо ми лише тоді, коли забиваємо голи, але при цьому розуміємо, що ми робимо це для своєї країни, наших захисників. Це, напевно, єдиний позитивний момент. А так, загалом, місця для радості немає, бо в нашій країні триває війна. Хочеться, щоб це скоріше закінчилося та наступив мир.

Повторюся, ми цінуємо те, що в нас є. Насичений графік, мало вихідних – ми всі звикли так грати, через два дні на третій. Тому це для нас звичний режим, нічого нового, адже ми знаємо, як правильно відновлюватися, готуватися до тренувань та ігор. Якщо ми хочемо грати на високому рівні, то маємо витримувати.

Ми й так бачимо, що вболівальники приходять на стадіон, і видно по їхніх очах, що тут вони отримують позитивні емоції в цей непростий час. Тож, хто ще не був на стадіоні, запрошуємо усіх охочих прийти та підтримати нашу команду. Це для нас буде дуже приємно, і ми обіцяємо, що зробимо все від нас залежне, аби глядачі отримали якомога більше позитивних емоцій", - наводить слова Караваєва прес-служба "біло-синіх".

Нагадаємо, перша зустріч проти португальського гранду, котрий пройшов датський Мідтьюлланн, відбудеться 17 серпня у Лодзі о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.