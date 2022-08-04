Капітан Штурма: Нам потрібно краще виступити у матчі-відповіді, щоб потрапити в плей-офф

04 серпня 2022

Штефан Гірлендер © GEPA

Австрійський хавбек поділився своїми думками після гри із українським клубом.

Капітан Штурма Штефан Гірлендер прокоментував поразку своєї команди у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо (0:1).

"Ми втратили дві хороші нагоди. У відповідь пропустили гол. Ми не досягли свого рівня гри. Нам потрібно краще виступити у матчі-відповіді, щоб потрапити в плей-офф.

Ви самі бачили, наскільки якісно зіграло Динамо, але до матчу-відповіді ми йдемо з оптимізмом", - наводить слова Гірлендера Kleine Zeitung.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

команди
Сюжет
статті на тему:
ФК Штурм 03 августа 2022 Динамо за весь матч завдало лише одного удару у площину воріт Штурма
ФОТО ФК ДИНАМО 03 августа 2022 Динамо Київ — Штурм 1:0: відео голу та огляд матчу
Олександр Караваєв, ФК Динамо Київ 03 августа 2022 Караваєв забив за Динамо у другому матчі поспіль
Мірча Луческу, фото ФК Динамо Київ 04 августа 2022 Луческу: Перший матч проти Штурма був для Динамо Київ дуже складним
Іван Кружляк, ФК Динамо Київ 04 августа 2022 Словак Кружляк — головний арбітр матчу-відповіді Штурм — Динамо
Крістіан Ільцер, GEPA Pictures 04 августа 2022 Тренер Штурма: Ми хочемо виправити цей результат. Ми продовжуємо вірити в сенсацію
ВІКТОР ЦИГАНКОВ, ФК ДИНАМО 03 августа 2022 Циганков отримав травму перед матчем проти Штурма
Микола Шапаренко, ФК Динамо Київ 03 августа 2022 Шапаренко — найкращий гравець Динамо в матчі зі Штурмом за версією SofaScore
  Rambler's Top100