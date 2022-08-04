Капітан Штурма: Нам потрібно краще виступити у матчі-відповіді, щоб потрапити в плей-офф

Австрійський хавбек поділився своїми думками після гри із українським клубом.

Капітан Штурма Штефан Гірлендер прокоментував поразку своєї команди у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо (0:1).

"Ми втратили дві хороші нагоди. У відповідь пропустили гол. Ми не досягли свого рівня гри. Нам потрібно краще виступити у матчі-відповіді, щоб потрапити в плей-офф.

Ви самі бачили, наскільки якісно зіграло Динамо, але до матчу-відповіді ми йдемо з оптимізмом", - наводить слова Гірлендера Kleine Zeitung.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.