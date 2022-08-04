Тренер Штурма: Ми хочемо виправити цей результат. Ми продовжуємо вірити в сенсацію

Наставник австрійського клубу поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер Штурма Крістіан Ільцер прокоментував поразку своєї команди у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо (0:1).

"Ми не недооцінювали Динамо, але ми не додали на поле того динамізму, який був у матчі проти Зальцбурга.

У нас були хороші 20 хвилин, за які ми повинні були вийти вперед. Динамо є великим фаворитом, і я говорив про це на передматчевій пресконференції.

Все було абсолютно добре до 0:1. Гол, який ми пропустили, нас збентежив. Динамо показало тоді контроль і клас, але не стало небезпечним. Кияни намагалися уповільнити гру у другому таймі та закрити простір, щоб дати нам відчуття володіння м’ячем. Але вони чекали на контратаки.

Нам не вистачило якості, динамізму та свіжості, щоб грати в обороні. Ми хочемо виправити цей результат, і я знову чекаю від киян компактної гри. Ми продовжуємо вірити в сенсацію. Динамо виявилося ефективнішою командою в плані моментів. Ми знали, як нам потрібно виступити, але нам це не вдалося. Але це була аж ніяк не погана гра", - наводить слова Ільцера Kleine Zeitung.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.