Словак Кружляк — головний арбітр матчу-відповіді Штурм — Динамо

Поєдинок пройде 9 серпня о 21:30 за київським часом.

Стала відома суддівська бригада, яка обслуговуватиме матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між австрійським Штурмом і київським Динамо. Про це повідомляє прес-служба киян.

Головним арбітром матчу призначено словака Івана Кружляка, а його помічниками будуть його співвітчизники Браніслав Ханчко та Ян Позор. Резервним рефері призначено Петера Краловича.

Нагадаємо, у першій грі команда Мірчі Луческу здобула перемогу з рахунком 1:0.

Гра у відповідь пройдє у вівторок, 9 серпня, о 21:30 за київським часом. Переможець цієї пари зіграє проти переможця пари Бенфіка – Мітьюлланд у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.