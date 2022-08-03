Динамо Київ — Штурм 1:0: відео голу та огляд матчу

03 серпня 2022

ФОТО ФК ДИНАМО

Кияни здобули важливу перемогу над австрійським суперником.

У рамках першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо з мінімальним рахунком здолало австрійський Штурм (1:0).

Єдиний та такий важливий м'яч української команди був забитий Олександром Караваєвим на 28 хвилині гри після прострілу з лівого флангу.

До вашої уваги відео забитого м'яча та огляд найцікавіших моментів матчу:

Динамо Київ — Штурм Грац 1:0

Гол: Караваєв, 28.

Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак (Вівчаренко, 71) — Шапаренко, Сидорчук, Буяльський — Караваєв, Бєсєдін (Ванат, 83), Шепелєв (Гармаш, 71).

Штурм Грац: Зібенхандль — Газібегович, Аффенгрубер, Вютріх, Данте (Шнегг, 68) — Станкович — Гірлендер (Любич, 67), Прасс (Демаку, 78) — Хорват — Саркарія, Гейлунн (Ланг, 89).

Попередження: Попов — Вютріх, Гірлендер.

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