Динамо Київ — Штурм 1:0: відео голу та огляд матчу

У рамках першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо з мінімальним рахунком здолало австрійський Штурм (1:0).
Єдиний та такий важливий м'яч української команди був забитий Олександром Караваєвим на 28 хвилині гри після прострілу з лівого флангу.
До вашої уваги відео забитого м'яча та огляд найцікавіших моментів матчу:
Динамо Київ — Штурм Грац 1:0
Гол: Караваєв, 28.
Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак (Вівчаренко, 71) — Шапаренко, Сидорчук, Буяльський — Караваєв, Бєсєдін (Ванат, 83), Шепелєв (Гармаш, 71).
Штурм Грац: Зібенхандль — Газібегович, Аффенгрубер, Вютріх, Данте (Шнегг, 68) — Станкович — Гірлендер (Любич, 67), Прасс (Демаку, 78) — Хорват — Саркарія, Гейлунн (Ланг, 89).
Попередження: Попов — Вютріх, Гірлендер.