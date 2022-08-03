Шапаренко — найкращий гравець Динамо в матчі зі Штурмом за версією SofaScore

Також у трійку найкращих потрапили Георгій Бущан та Владислав Дубінчак.

У першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо мінімально обіграло австрійський Штурм (1:0).

Найкращим гравцем матчу за версією SofaScore став півзахисник киян Микола Шапаренко, який отримав 7,9 бала.

Також у трійку найкращих у складі "біло-синіх" потрапили Георгій Бущан (7,6) та Владислав Дубінчак (7,5). При цьому автор єдиного голу Олександр Караваєв отримав оцінку у 7,1 бала.

Найгіршим гравцем Динамо став півзахисник Володимир Шепелєв із оцінкою у 6,5 балів.

Раніше повідомлялося, що Динамо за весь матч завдало лише одного удару у площину воріт Штурма.