Динамо Київ — Штурм. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Перша частина протистояння проти австрійського Штурму в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА для київського Динамо залишилась позаду. За її підсумками ми дізнались, що грати за умов наявності м’яча в ногах на поточному етапі колектив Мірчі Луческу також уміє доволі вправно, а також підтвердили тезу, що психологічний стан футболістів Крістіана Ільцера все ще є доволі нестійким. Штурм мав відмінні нагоди на початку зустрічі, проте не зміг, на наше щастя, їх реалізувати, а Динамо за рахунок вдалого пострілу від Караваєва знову зуміло зробити крок у потрібному напрямку.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Муніципальному стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ





Георгій Бущан — 7,0. Викликів для голкіпера Динамо в звітній грі було незрівнянно менше за кількістю та рівнем загрози, аніж у обидвох протистояннях проти Фенербахче, проте попрацювати на лінії воріт йому все ж таки довелось. Бущан допоміг команді пережити відтинок ігрового часу з невизначеністю відносно лідера поєдинку, після чого вже столичний колектив зумів відкрити рахунок. У подальшому робота Георгія, за переважною більшістю випадків, полягала в своєчасній грі на виходах.

Томаш Кендзьора — 6,5. Несподівана відсутність Віктора Циганкова на полі перед стартовим свистком покладала певну долю відповідальності й на правого захисника киян, якому доводилось ще й підстраховувати Олександра Караваєва, коли той ходив до атаки. Утім, суперники віддавали перевагу іншим шляхам постачання м’яча до штрафного, або просто намагались не зближуватись із поляком, завдяки чому той мав можливість не тільки показувати власні здібності в захисті, а й потрохи просувати вперед лінію атаки в першому таймі ,коли це було найбільше потрібно.

Денис Попов — Ілля Забарний — 6,0. Пара в центрі захисту Динамо подекуди продовжувала демонструвати відсутність достатнього рівня зіграності, однак кричущих помилок жоден із її складу не допускав. Звичні агресивні дії Попова в захисті ще під час першого тайму коштували йому попередження, що за умов перебування Франсуа Летесьє в статусі головного рефері було ще тим випробуванням. Проте український захисник не дуже-то й намагався ховати ноги, а партнер за амплуа на всяк випадок намагався його постійно страхувати. Зрештою, ще один "сухий" матч для команди в поточній кампанії.

Владислав Дубінчак — 6,5. Гольовий простріл на 28 хвилині матчу був лишень одним із проявів вдалих підключень лівого захисника киян до атакувальних дій цим вечором. Дубінчак здійснив немало корисних дій у зоні своєї відповідальності, а в другому таймі взагалі майже не припиняв чинити тиск на захист суперників. Партнери не завжди супроводжували його загострюючі передачі вдалими технічними діями, що й було, напевно, єдиним приводом для смутку.

Сергій Сидорчук — 6,0. Напад австрійського Штурма не зміг здивувати широкою палітрою власних дій, тож і навантаження на позицію Сидорчука було недостатнім для того, аби як слід випробувати його здібності. Усе, що вимагалось від українця за таких умов — спокійно тримати коридори перед рештою лінію захисту та інколи допомагати команді виходити до власних атак.

Микола Шапаренко — 6,5. Черговий потужний матч Шапаренка з точки зору переміщення футбольним полем, яке зрештою не кожен міг побачити, відволікаючись на інші більш видовищні ситуації. Півзахисник узяв на себе повню відповідальність за стандартні положення, за умови відсутності Віктора Циганкова, а також намагався підтримувати темп атак команди з глибини та безпосередньо перед штрафним.

Олександр Караваєв — 7,0. У цьому відбірковому циклі в Динамо потрохи почав народжуватись справжній бомбардир. Караваєв достатньо довго зберігав мовчання в компоненті результативності власних виступів у складі киян, але наразі він спокійно компенсує прогалини за показником забитих м’ячів. Навіть у ситуації, коли на його появу на полі з перших хвилин ніхто вже й не очікував.

Віталій Буяльський — 5,5. Атакувальний півзахисник Динамо в цій грі зазнав невдачі під час виконання звичних підключень до нападу команди, та й узагалі відсутність простору всередині чужого штрафного відчутно позначалась саме на можливостях Буяльського завершувати епізоди. Пара невдала спроб пострілів із середньої та дальньої дистанцій, а також постійні фоли проти себе — ось і все, чим зумів запам’ятатись Віталій.

Владимир Шепелєв — 5,5. У київського Динамо несподівано з’явилась прірва на позиції лівого нападника вже на самому початку сезону, тож, допоки клуб розмірковує над тим, за рахунок якого гравця цю прогалину можна компенсувати, іншим виконавцям доводиться опановувати фактично незвичні для себе умови гри. Для Шепелєва звітна зустріч була дуже важкою та відповідальною в цьому плані, і важко було на початку гри сказати, що він має можливості впоратись із Юсуфом Газібеговичем у ситуаціях один-на-один. Але зрештою гравцю Динамо вдалось потрохи вирівняти співвідношення сил у власній зоні.

Артем Бєсєдін — 5,0. Черговий матч нападника киян, після якого він буде відчувати тиск відсутності забитих м’ячів на особистому рахунку. У звітній зустрічі Бєсєдіну бодай дали виконати постріл убік чужих воріт із комфортної відстані, проте й той виявився блокованим захисником. Спроби пошуку м’яча в глибині атаки, звільнення зон для партнерів, багато бігової роботи — Луческу схвалює нападників схожого штибу, але віднайти довіру збоку фанатів за умови відсутності голів буде неможливо.

Денис Гармаш — 5,5. Вихід на заміну українського центрального півзахисника в цій грі був далеким від ідеального, бо Гармаш майже завжди залишався без м’яча в ногах, та й під час окремих випадків у чужому штрафному його технічні якості супроводжували недопустимі помилки. Зрештою, він замінив Шепелєва не тільки з точки зору протоколу зустрічі, а й за сукупним враженням від своєї гри.

Костянтин Вівчаренко — 6,0. Анітрохи не гірше за свого попередника в амплуа лівого захисника відіграв юний вихованець киян, якому виділили не так уже й багато часу для того, щоб використати перевагу в свіжих ногах на тлі виснажених опонентів. Вівчаренко постійно шукав підключення партнерів на короткій відстані, але, так само, як й у випадку з Дубінчаком, відгуки на його дії були не надто вдалими.

Владислав Ванат — остання заміна від Луческу в звітній грі була спрямована більше на те, аби юний нападник Динамо знову отримав можливість відчути ритм міжнародних змагань. Партнери за атакою повсякчас не встигали за швидкими та свіжими думками Ваната в атаці, тож більша частина його пересувань футбольним полем була змарнована навіть не через власну провину гравця.

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