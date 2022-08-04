Луческу: Перший матч проти Штурма був для Динамо Київ дуже складним

Керманич Динамо прокоментував першу гру проти Штурма.

Напередодні київське Динамо продовжило прокладати свій шлях до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, обігравши в першій частині двоматчевої дуелі в рамках третього раунду кваліфікації австрійський Штурм (1:0).

Динамо Київ — Штурм 1:0: відео голу та огляд матчу

Після завершення звітної гри головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу поділився враженнями від побаченого на полі.

Штурм розпочав дуже швидко та намагався створити нам проблеми. Але нам вдалося вистояти перед їхнім пресингом і грати в футбол, контролюючи м'яч. Суперники оборонялися дуже добре та щільно, тож можу сказати, що матч був складним для нас. Проте він був важким також і для Штурма.

Вони перебувають у кращому ігровому ритмі, уже розпочали чемпіонат, а в нас виникли деякі проблеми перед поєдинком, коли Циганков повідомив, що відчув біль, і довелося його терміново замінити у стартовому складі.

Загалом, вважаю, ми заслужили на цей гол, адже створили більше моментів. У той час як Штурм мав лише один-два шанси на початку гри.

Складно визначити, у якому з трьох зіграних на поточний момент матчів ми виглядали краще, адже Фенербахче та Штурм відрізняються за стилем гри. Австрійці дуже добре фізично підготовлені, потужно розпочали матч. Вони зробили ставку на пресинг і довгі передачі, але після 10-ти хвилин гри ми зрозуміли, що відбувається на полі, та змогли впоратися з цим. Надалі Штурм відійшов в оборону на свою половину поля.

Чи був матч складним? На цьому рівні всі команди є сильними суперниками та добре готуються до ігор.

Як я вже сказав, вважаю, ми заслуговували на сьогоднішній результат. Шкода, що не змогли забити другий м'яч. У нас були можливості для цього, проте ми не знайшли рішення для гольового завершення атак.

Сьогодні мене вразила вся команда. Важливо те, як грає весь колектив. Адже сьогодні може добре проявити себе один гравець, а в наступному матчі — інший. Тому потрібно прагнути до організованої та дисциплінованої командної гри.

Не так просто контролювати гру в зустрічі з такою командою, як Штурм. Ми дивилися їхні матчі проти Зальцбурга, Галатасарая, Вольфсберга, і повинні були знайти рішення, як протистояти пресингу", — заявив румунський фахівець.

Матч-відповідь між австрійським Штурмом та київським Динамо відбудеться 9 серпня, о 21:30 за київським часом.