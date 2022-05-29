Бензема та Куртуа — у символічній збірній сезону Ліги чемпіонів

29 травня 2022

Getty Images

Троє футболістів Реала опинилися серед найкращих за підсумками сезону в Лізі чемпіонів.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив символічну збірну сезону за підсумками розіграшу у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, вчора у фіналі турніру мадридський Реал обіграв Ліверпуль із рахунком 1:0. До команди сезону увійшли три гравці зі складу "вершкових".

Воротар: Тібо Куртуа (Реал).

Захисники: Жоау Канселу (Манчестер Сіті), Едер Мілітао (Реал), Рейнілду Мандава (Атлетіко).

Півзахисники: Мохамед Салах (Ліверпуль), Арно Груневелд (Вільярреал), Ріяд Марез (Манчестер Сіті), Лерой Сане (Баварія).

Нападники: Карім Бензема (Реал), Роберт Левандовські (Баварія), Себастьян Алле (Аякс).

Раніше повідомлялося, що Куртуа — найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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