Шевченко — про Анчелотті: Четвертим титулом ти переписав історію

Український фахівець привітав італійця із перемогою у Лізі чемпіонів.

Колишній нападник Мілана та збірної України Андрій Шевченко привітав головного тренера мадридського Реала Карло Анчелотті з перемогою над Ліверпулем (1:0) у фіналі Ліги чемпіонів.

Завдяки своєму черговому тріумфу Анчелотті став найтитулованішим тренером в історії Ліги чемпіонів, вигравши турнір чотири рази.

"Вітаю, Містере, таких, як ти, більше немає! 19 років тому вперше в Манчестері... Четвертим титулом переможця Ліги чемпіонів ти переписав історію", — написав Шевченко у своєму твіттері.

Нагадаємо, раніше Анчелотті двічі вигравав Лігу чемпіонів з Міланом у 2003 та 2007 роках, а потім із Реалом у 2014 році.

Раніше повідомлялося, що Лунін став третім українцем, який виграв Лігу чемпіонів.