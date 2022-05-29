Стало відомо, скільки грошей отримає Реал та інші клуби за участь у Лізі чемпіонів

"Вершкові" отримають понад 123 мільйони євро за участь у турнірі.

Іспанська Marca опублікувала суми, які отримають європейські клуби за участь у минулому розіграші Ліги чемпіонів.

УЄФА виділив 2,7 мільярда євро для розподілу між клубами, які взяли участь у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

З них 2,03 млрд євро підуть для клубів Ліги чемпіонів та Суперкубку УЄФА. Учасники Ліги Європи отримають 465 млн євро, а Ліги конференцій — 235 млн євро.

Також зазначається, що за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів клуби отримають по 15,64 млн. євро. За кожну перемогу буде виплачено – 2,8 млн євро, за нічию – 930 тисяч євро.

Учасники 1/8 фіналу отримають 9,6 млн євро, 1/4 фіналу – 10,6 млн євро, 1/2 фіналу – 12,5 млн євро, а фіналу – 15,5 млн євро.

Також УЄФА резервує суму у розмірі 600,6 млн євро для розподілу за коефіцієнтом кожного клубу з урахуванням останніх 10 років. Клуб із найнижчим коефіцієнтом отримає 1,1 млн євро, а з найвищим – 36,4 млн євро.

Поточний рейтинг очолює Реал, далі йдуть Баварія, Барселона та Атлетіко.

Таким чином, Реал, який став переможцем Ліги чемпіонів, отримає винагороду у розмірі 123,8 млн євро.