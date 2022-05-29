Команди Тіаго лише раз перемагали Реал у 14 очних протистояннях

Це траплялося більше 10 років тому.

Англійський Ліверпуль напередодні зазнав мінімальної поразки в фіналі Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського Реалу (0:1).

Ліверпуль — Реал 0:1 Відео голу та огляд матчу

Для півзахисника "червоних" Тіаго Алькантари ця зустріч проти "королівського" клубу була вже 14 у професійній кар’єрі, однак у підсумку вона стала черговою невдалою спробою його команди обіграти "вершкових".

За часи виступів у складах каталонської Барселони, мюнхенської Баварії та Ліверпуля іспанський футболіст лише раз зі своєю командою брав гору над Реалом — у сезоні-2011/12 "блаугранас" виграли першу зустріч у кубковому Ель Класико (2:1).

Після того команди Тіаго жодного разу не перегравали мадридський клуб, максимум здобувавши нічийний результат — таке відбувалося п’ять разів (тричі в Барселоні, двічі — у Баварії), при вісьмох поразках (тричі в складі Барселони, тричі — у Баварії, двічі — у Ліверпулі).

Нагадаємо, що звітна перемога стала чотирнадцятою в історії для мадридського клубу.