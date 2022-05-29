Кроос ніколи не зменшував точність передач нижче 92% у Лізі чемпіонів за часи виступів у Реалі

Улітку 2014 року мадридський Реал здійснив трансфер півзахисника мюнхенської Баварії Тоні Крооса за 24 млн євро, після чого німецький виконавець став незамінною складовою центральної вісі "вершкових".
У складі столичного колективу 32-річний Кроос із того часу провів уже 364 матчі, забивши 25 голів та віддавши 83 гольові передачі.
Саме майстерність пасу й є його ключовою відмінністю, що дозволяє Реалу в підсумку здобувати такі перемоги, як напередодні під час фінального поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА проти англійського Ліверпуля (1:0).
Ліверпуль — Реал 0:1 Відео голу та огляд матчу
Тоні Кроос за підсумками цієї гри не відзначився результативною дією чи став кращим гравцем матчу, але вчергове завершив зустріч із показником у 93% точності передач (77 вдалих пасів із 83).
Зрештою, ця статистична відмітка додалася до інших його здобутків у цьогорічній кампанії Ліги чемпіонів, що в підсумку склало загальних 93,9% точності пасів.
За цим показником Тоні — один із найкращих у світі, що він продовжує доводити вже восьмий сезон виступів за Реал поспіль.
Ще ніколи його відсоток вдалих пасів за підсумком турніру не був меншим за 92%: сезон-2014/15: 95.1%, сезон-2015/16: 94.6%, сезон-2016/17: 93.4%, сезон-2017/18: 93.9%, сезон-2018/19: 94%, сезон-2019/20: 93.8%, сезон-2020/21: 92.9%, сезон-2021/22: 93.9%.
Додамо, що рівно в половині від загальної кількості цих сезонів Реал здобував головний трофей клубного європейського футболу.