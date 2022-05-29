Кроос ніколи не зменшував точність передач нижче 92% у Лізі чемпіонів за часи виступів у Реалі

Рушійна сила центральної ланки мадридського клубу працює на повну потужність.

Улітку 2014 року мадридський Реал здійснив трансфер півзахисника мюнхенської Баварії Тоні Крооса за 24 млн євро, після чого німецький виконавець став незамінною складовою центральної вісі "вершкових".

У складі столичного колективу 32-річний Кроос із того часу провів уже 364 матчі, забивши 25 голів та віддавши 83 гольові передачі.

Саме майстерність пасу й є його ключовою відмінністю, що дозволяє Реалу в підсумку здобувати такі перемоги, як напередодні під час фінального поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА проти англійського Ліверпуля (1:0).

Ліверпуль — Реал 0:1 Відео голу та огляд матчу

Тоні Кроос за підсумками цієї гри не відзначився результативною дією чи став кращим гравцем матчу, але вчергове завершив зустріч із показником у 93% точності передач (77 вдалих пасів із 83).

Зрештою, ця статистична відмітка додалася до інших його здобутків у цьогорічній кампанії Ліги чемпіонів, що в підсумку склало загальних 93,9% точності пасів.

За цим показником Тоні — один із найкращих у світі, що він продовжує доводити вже восьмий сезон виступів за Реал поспіль.

Ще ніколи його відсоток вдалих пасів за підсумком турніру не був меншим за 92%: сезон-2014/15: 95.1%, сезон-2015/16: 94.6%, сезон-2016/17: 93.4%, сезон-2017/18: 93.9%, сезон-2018/19: 94%, сезон-2019/20: 93.8%, сезон-2020/21: 92.9%, сезон-2021/22: 93.9%.

Додамо, що рівно в половині від загальної кількості цих сезонів Реал здобував головний трофей клубного європейського футболу.