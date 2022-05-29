Перес: Куртуа — найкращий воротар світу, тому Реал його й узяв. Справжній мадридист

Флорентіно Перес назвав Тібо Куртуа найкращим воротарем світу.

Учора у фіналі Ліги чемпіонів мадридський Реал обіграв Ліверпуль (1:0) та став переможцем турніру.

Найкращим гравцем фінального матчу став воротар "вершкових" Тібо Куртуа, який зробив дев'ять сейвів.

"Куртуа провів дивовижний сезон. Він найкращий воротар у світі, тому ми його й взяли. Він справжній мадридист.

Анчелотті має рацію, коли каже, що різниця між Мадридом та іншими полягає в тому, що гравці Реала – мадридиста. Пам'ятаю, як ветерани у матчі із Сіті підтримували молодь, вже перебуваючи за межами поля", — наводить слова президента Реала Marca.

Раніше повідомлялося, що Куртуа встановив новий рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів.