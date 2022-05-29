Хорватія мала свого представника в складі переможця Ліги чемпіонів останні 10 років поспіль

Країна відзначила досягнення власних футболістів.

Мадридський Реал напередодні здобув перемогу над англійським Ліверпулем у фінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА (1:0).

Ліверпуль — Реал 0:1 Відео голу та огляд матчу

Для півзахисника "вершкових" Луки Модрича ця звитяга команди стала вже п’ятою перемогою в найпрестижнішому клубному змаганні Старого Світу за майже 10 років виступів (2013/14, 15/16, 16/17, 17/18, 21/22).

Таким чином, 36-річний виконавець долучився до переліку своїх співгромадян, які вже десять років поспіль є невід’ємною частиною складі команд-переможців Ліги чемпіонів.

Гарну для Хорватії традицію започаткував нападник Маріо Манджукич під час виступів у складі мюнхенської Баварії (2012-13), після чого гегемонії імені Модрича та Матео Ковачича передував успіх Івана Ракитича в складі каталонської Барселони (2014/15).

Уже після дуету півзахисників та партнерів за збірною, захисник Деян Ловрен святкував успіх під час виступів у складі Ліверпуля (2018/19), після чого Іван Перішич мав успіх у складі мюнхенської Баварії (2019/20), а далі Ковачич вже в складі Челсі знову піднімав над головою головний трофей змагань.

Нагадаємо, що звітна перемога стала чотирнадцятою в історії для мадридського клубу.