Реал Мадрид — переможець Ліги чемпіонів
29 травня 2022
У фінальному поєдинку команда Карло Анчелотті вчергове засмутила Ліверпуль.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ліверпуль — Реал 0:1
Гол: Вінісіус, 59
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Гендерсон (Кейта, 77), Фабіньо, Тіаго (Фірміно, 77) — Салах, Мане, Діас (Жота, 65).
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді — Модріч (Себальос, 90), Каземіро, Кроос — Вальверде (Камавінга, 85), Бензема, Вінісіус (Родріго, 90+2).
Попередження: Фабіньо