Реал Мадрид — переможець Ліги чемпіонів

У фінальному поєдинку команда Карло Анчелотті вчергове засмутила Ліверпуль.

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Ліверпуль — Реал 0:1

Гол: Вінісіус, 59



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Гендерсон (Кейта, 77), Фабіньо, Тіаго (Фірміно, 77) — Салах, Мане, Діас (Жота, 65).



Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді — Модріч (Себальос, 90), Каземіро, Кроос — Вальверде (Камавінга, 85), Бензема, Вінісіус (Родріго, 90+2).



Попередження: Фабіньо