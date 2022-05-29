Вальверде: Куртуа у фіналі Ліги чемпіонів був неймовірний, як і весь сезон

29 травня 2022

Федеріко Вальверде, Getty Images

Уругвайський хавбек віддав належне воротареві Реалу після фіналу Ліги чемпіонів.

Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (1:0), віддавши належне воротареві "вершкових" Тібо Куртуа.

"Це була чудова кампанія у Лізі чемпіонів, і ми змогли завершити її. Це була важка гра, але Куртуа був неймовірним, як і весь сезон", — наводить слова Вальверде офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що Реал став переможцем Ліги чемпіонів у 14 раз. Востаннє мадридці вигравали трофей у сезоні-2017/18.

Раніше повідомлялося, що Куртуа — найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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