Карвахаль: Як казав Клопп, Реал не програє в фіналах

Захисник Реала прокоментував перемогу в Лізі чемпіонів.

Завдяки мінімальній перемозі над англійським Ліверпулем напередодні (1:0), мадридський Реал здобув свій черговий в історії кубок Ліги чемпіонів УЄФА.

Ліверпуль — Реал 0:1 Відео голу та огляд матчу

Після фінального свистка захисник "вершкових" Данієль Карвахаль прокоментував власні враження від паризької дуелі.

"Ліверпуль у жодному разі не поступився нам у цьому фіналі за грою. Ми просто вміли трохи краще терпіти, тому тепер маємо ще один кубок Ліги чемпіонів. Це просто неймовірно!

У першому таймі нам було не зовсім комфортно грати, але після перерви ми покращили роботу з м’ячем, тому гра в другій половині з нашого боку була помітно більш жвавою.

Ми знали, що центральна лінія, побудована з чотирьох гравців, буде нашою перевагою. Куртуа? Він геть божевільний! Він зробив три чи чотири сейви, завдяки чому ми й здобули перемогу. Хочу привітати його, бо він був найкращим воротарем у світі під час усього сезону, а сьогодні просто підтвердив це ще раз.

Коли ми повернемося до Мадриду, то відсвяткуємо належним чином. Ми щасливі від чергової перемоги, бо досі не можемо осягнути те, що нам це вдалося. Як казав Клопп, Реал не програє в фіналах. Історія знову на нашому боці", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що звітна перемога стала чотирнадцятою в історії для мадридського клубу.