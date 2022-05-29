Анчелотті: Це — Реал Мадрид, крапка

Керманич Реалу прокоментував перемогу в Лізі чемпіонів.

Мадридський Реал у паризькому фіналі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні здобув мінімальну перемогу над англійським Ліверпулем (1:0), завдяки чому здобув черговий трофей європейського ґатунку в своїй історії.

Ліверпуль — Реал 0:1 Відео голу та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті прокоментував події на футбольному полі.

"Ми досягли того, чого на старті сезону від нас не чекав ніхто. Зробили це завдяки майстерності, самовіддачі, багатої історії клубу та решті. Ми дуже щасливі.

Із Реалом легше вигравати Лігу чемпіонів, аніж із будь-яким іншим клубом! У нас особливі вболівальники, і клуб також особливий. Я дуже радий. Я ще ніколи не був такий щасливий. Я повернувся до Реалу, і нам одразу вдався приголомшливий сезон.

Повернення до Реалу вийшло по-справжньому тріумфальним. Я не думаю про завойовані трофеї. Я думаю лише про те, як багато радості ми приносимо уболівальникам — це дуже мотивує нас.

У нас чудова атмосфера у роздягальні. Важко створити такий настрій у команді, але тоді її дійсно легко тренувати.

Найважче у футболі — забивати. Тут не можна поспішати, потрібно зберігати спокій, і Вінісіусу це добре вдавалося протягом усього сезону. Його гол у сьогоднішньому матчі став окрасою всього цього сезону.

Що ми зробили добре, так це не дозволили суперникам грати в їхній вертикальний футбол. Позаду вони грали дуже добре. У них були можливості, але в нас був свій план, і він здійснився.

Це справді був неймовірний сезон. Я не можу описати його інакше. Я оптиміст, але я навіть не мріяв про перемогу в чемпіонаті, Суперкубку Іспанії та Лізі чемпіонів цього сезону. Це — Реал Мадрид, крапка", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що звітна перемога стала чотирнадцятою в історії для мадридського клубу.