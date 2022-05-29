Марсело здобув 25 трофей за часи виступів у складі Реалу

Бразилець продовжив писати власну сторінку історії мадридського клубу.

Мадридський Реал у паризькому фіналі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні здобув мінімальну перемогу над англійським Ліверпулем (1:0), завдяки чому здобув черговий трофей європейського ґатунку в своїй історії.

Ліверпуль — Реал 0:1 Відео голу та огляд матчу

Особливою ця подія була й для бразильського захисника "вершкових", Марсело, який у свої 34 роки поступово наближається до завершення виступів у складі Реалу.

Перемога "галактікос" у цьому розіграші Ліги чемпіонів зумовила появу 25-го трофею в особистій колекції Марсело, серед яких п’ята частина — власне головні кубки клубного європейського футболу (2013/14, 15/16, 16/17, 17/18, 21/22).

Окрім того, Марсело шість разів ставав чемпіоном Іспанії в складі Реалу (2006/07, 07/08, 11/12, 16/17, 19/20, 21/22), двічі піднімав Кубок Іспанії (2010/11, 13/14), п’ять разів здобував Суперкубок Іспанії (2008/09, 12/13, 17/18, 19/20, 21/22), тричі перемагав у Суперкубку УЄФА (2014/15, 16/17, 17/18) та чотири рази перемагав у Клубному чемпіонаті світу (2014, 2016 – 2018).

Нагадаємо, що звітна перемога стала чотирнадцятою в історії для мадридського клубу.