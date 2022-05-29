Миттєвості 14 перемоги Реалу в Лізі чемпіонів

Football.ua зробив добірку світлин видовищного протистояння в Парижі.

Напередодні мадридський Реал у передмісті столиці Франції, Сен-Дені, здобув мінімальну перемогу над англійським Ліверпулем за рахунок голу Вінісіуса Жуніора в другому таймі (1:0).

Ліверпуль — Реал 0:1 Відео голу та огляд матчу

Для "вершкових" здобутий європейський трофей найвищого ґатунку став уже 14 в історії, що в підсумку збільшило показник перемог іспанських клубів у головному турнірі Старого Світу до показника в 19 разів.

Окрім цього, мадридський Реал переміг у восьмому поспіль фіналі Ліги чемпіонів, у якому йому доводилося брати участь.

Голкіпер "галактікос" Тібо Куртуа в підсумку став найкращим гравцем паризького фіналу, завдячуючи кільком порятункам власної команди від пропущених м’ячів.

Нападник команди Карло Анчелотті Карім Бензема, хоча й не відзначився голом у фіналі, залишив за собою звання найкращого бомбардира цього розіграшу турніру.

Для захисника Реалу Марсело цей трофей виявився 25 за часи виступів у іспанському клубі — футболіст одразу після гри оголосив про завершення кар’єри у складі "вершкових".

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