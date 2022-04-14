Стоунз: Ми просто неймовірно відіграли проти досвідченої команди

14 апреля 2022

Джон Стоунз, Getty Images

Англієць задоволений виступами своєї команди.

Захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко, який дозволив його команді вийти в півфінал турніру.

"За підсумками обох матчів гадаю, що ми просто неймовірно відіграли проти досвідченої команди, яка настільки глибоко обороняється. Я дуже гордий сьогодні за хлопців і дуже щасливий, що пройшли далі. Чудовий вечір.

Ми знали, що тут буде непросто. Я тут уперше, тож поговорив із хлопцями, яким раніше вже доводилося тут грати. Вечір видався важким у всіх відносинах, а те, як ми відхилялися за підсумками обох матчів – просто неймовірно", – наводить Стоунза офіційний сайт УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Стоунз претендує на звання гравця тижня у Лізі чемпіонів.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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