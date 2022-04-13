Манчестер Сіті проводить сотий матч у Лізі чемпіонів

"Городяни" дісталися ювілейної позначки.

Манчестер Сіті в рамках поєдинку-відповіді Ліги чемпіонів вирушив у гості до Атлетіко.

Як повідомляє портал OptaJoe, для "городян" ця зустріч є сотою в цьому турнірі.

Манчестер Сіті раніше відсвяткував 55 перемог у 99 іграх, що є найкращим показником серед англійських команд.

Кращою статистикою може похвалитися лише Реал, який виграв 57 матчів за перші 100 ігор у Лізі чемпіонів.

Гра Атлетіко — Манчестер Сіті почалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.