Манчестер Сіті проводить сотий матч у Лізі чемпіонів

Манчестер Сіті в рамках поєдинку-відповіді Ліги чемпіонів вирушив у гості до Атлетіко.
Як повідомляє портал OptaJoe, для "городян" ця зустріч є сотою в цьому турнірі.
Манчестер Сіті раніше відсвяткував 55 перемог у 99 іграх, що є найкращим показником серед англійських команд.
Кращою статистикою може похвалитися лише Реал, який виграв 57 матчів за перші 100 ігор у Лізі чемпіонів.
Гра Атлетіко — Манчестер Сіті почалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.