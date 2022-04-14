Гвардіола: Інколи Манчестер Сіті теж повинен страждати та терпіти

Керманич Манчестер Сіті прокоментував вихід до півфіналу Ліги чемпіонів.

Англійський Манчестер Сіті в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА не зміг уразити ворота мадридського Атлетіко (0:0), проте й цього виявилося достатньо для того, аби пройти до наступного раунду змагань.

Атлетіко — Манчестер Сіті 0:0 Огляд матчу

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола після завершення гри прокоментував виступ власної команди цього вечора.

"Це втретє в нашій історії, коли ми виходимо до півфіналу Ліги чемпіонів. Так, ми зробили це, і так, для нашого клубу це — неймовірне досягнення.

Я повністю задоволений психологічною витримкою команди. Ми намагалися втримати результат за будь-яку ціну. Однак, якщо б суперники таки зуміли забити наприкінці гри, чи вистачило в нам душевної витримки в подальшому? Гадаю, що так.

На цій арені та ще й у такому змаганні грати завжди важко. Велике досягнення моїх гравців, що їм удалося подолати значний тиск. Не можна очікувати, що кожна гра буде завершуватися нашою впевненою перемогою. Інколи ми теж повинні страждати та терпіти.

Пишаюся тим, що суперники зіграли в гострий атакувальний футбол. Ми намагалися вчепитися за контроль м’яча, проте зрештою не змогли цього зробити.

У Атлетіко було вдосталь моментів для того, аби забити гол. Зрештою, саме вони тримали нас у тонусі в другому таймі, створюючи загрозливі ситуації. Ми мали шанси програти, бо в нас були дуже великі проблеми. Суперники мали багато можливостей для голу в другому таймі, тоді як у нас була тільки одна.

До перерви ми на двох зіграли в якісний футбол. Вони діяли агресивно, у нас були один чи два чисті моменти. У другому таймі ми вже захищалися з усіх сил.

Ми не мали м’яча в ногах, тому наші позиції були під загрозою. Перевага 1:0 у Лізі чемпіонів — особливе становище, до якого ми не звикли, бо не надто часто граємо в цьому турнірі", — заявив іспанський фахівець.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Сіті зіграє проти мадридського Реалу.