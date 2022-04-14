Облак: Нам нема в чому себе дорікнути. Ми виклалися на всі сто відсотків

14 апреля 2022

Ян Облак, Getty Images

Голкіпер "матрацників" поділився своїми думками після гри з Манчестер Сіті.

Воротар мадридського Атлетіко Ян Облак прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчсетер Сіті, який не дозволив його команді вийти в півфінал турніру.

"Ми віддали всі сили та могли перемогти. У першій грі вони були набагато сильніші за нас — у цьому матчі ми зіграли краще. У двох матчах у нас було більше моментів, аніж у них, але нам не вдалося їх реалізувати.

Наші вболівальники нас здорово підтримували. Вони нам дуже допомогли. Я думаю, це протистояння могло скластися успішно для нас, якби ми продовжили його ще на 30 хвилин.

Нам нема в чому себе дорікнути. Ми виклалися на всі сто відсотків. Ми багато чого досягнемо, якщо продовжимо грати на рівні цього матчу", — наводить слова Облака прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко — Манчестер Сіті.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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