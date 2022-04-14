Атлетіко — Манчестер Сіті 0:0 Огляд матчу

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Англійський Манчестер Сіті в матчі відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі мадридського Атлетіко мав відстояти перевагу лишень в один м’яч, здобуту ще тиждень тому на власній арені. Колективи Дієго Сімеоне та Хосепа Гвардіоли в підсумку видали напружене протистояння, наприкінці якого ледь не дійшло до масованої сутички, проте голів так ніхто й не забив.

Огляд матчу:

Атлетіко — Манчестер Сіті 0:0 (перший матч – 0:1)

Атлетіко: Облак — Льоренте, Савіч, Феліпе, Рейнілду, Лоді (Корреа, 70) — Коке (де Пауль, 69), Кондогбія, Лемар (Суарес, 82) — Грізманн (Карраско, 69), Феліш (Кунья, 82).

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Аке, 74), Стоунз, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне (Стерлінг, 65), Родрі, Гюндоган — Марез, Фоден, Бернарду Сілва (Фернандіньо, 78).

Попередження: Феліпе, Савіч — Родрі, Аке, Марез, Фоден, Канселу.

На 90+2-й хвилині був вилучений Феліпе (Атлетіко) (друге попередження).

Джерело: MEGOGO