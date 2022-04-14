Манчестер Сіті втримав путівку до півфіналу Ліги чемпіонів у битві проти Атлетіко

Запальний матч-відповідь на божевільному Ванда Метрополітано завершився з вигідним для Олександра Зінченко та партнерів результатом.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Атлетіко — Манчестер Сіті 0:0 (перший матч – 0:1)



Атлетіко: Облак — Льоренте, Савіч, Феліпе, Рейнілду, Лоді (Корреа, 70) — Коке (де Пауль, 69), Кондогбія, Лемар (Суарес, 82) — Грізманн (Карраско, 69), Феліш (Кунья, 82).



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Аке, 74), Стоунз, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне (Стерлінг, 65), Родрі, Гюндоган — Марез, Фоден, Бернарду Сілва (Фернандіньо, 78).



Попередження: Феліпе, Савіч — Родрі, Аке, Марез, Фоден, Канселу



На 90+2-й хвилині був вилучений Феліпе (Атлетіко) (друге попередження).

