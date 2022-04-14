Манчестер Сіті втримав путівку до півфіналу Ліги чемпіонів у битві проти Атлетіко

14 апреля 2022

Атлетіко — Манчестер Сіті, Getty Images

Запальний матч-відповідь на божевільному Ванда Метрополітано завершився з вигідним для Олександра Зінченко та партнерів результатом.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Атлетіко — Манчестер Сіті 0:0 (перший матч – 0:1)

Атлетіко: Облак — Льоренте, Савіч, Феліпе, Рейнілду, Лоді (Корреа, 70) — Коке (де Пауль, 69), Кондогбія, Лемар (Суарес, 82) — Грізманн (Карраско, 69), Феліш (Кунья, 82).

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Аке, 74), Стоунз, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне (Стерлінг, 65), Родрі, Гюндоган — Марез, Фоден, Бернарду Сілва (Фернандіньо, 78).

Попередження: Феліпе, Савіч — Родрі, Аке, Марез, Фоден, Канселу

На 90+2-й хвилині був вилучений Феліпе (Атлетіко) (друге попередження).
 
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