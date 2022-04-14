Сімеоне: Подобається бачити, як святкують суперники

Керманич Атлетіко прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Мадридський Атлетіко в матчі-відповіді чвертьфінального раунду Ліги чемпіонів УЄФА не зумів на власному полі вразити ворота англійського Манчестер Сіті (0:0), що було однією з обов’язкових умов подальшої участі іспанського колективу в цьому турнірі.

Атлетіко — Манчестер Сіті 0:0 Огляд матчу

Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне після завершення гри оцінив виступ власної команди в звітній дуелі.

"Саме такі матчі допомагають нам посилювати власне почуття гідності та здобувати гордість за команду в серцях наших фанатів. Ми маємо душевний спокій, коли ми знаємо, що віддали всі сили заради власного успіху.

Мені немає чого сказати із приводу того, що суперники, можливо, десь затягували ігровий час. Для цього є рефері, який встановлює правила. Вітаю Манчестер Сіті, вони чесно здобули путівку до наступного раунду, бо забили більше за нас у двох матчах.

Ми пишаємося тим, ким ми є, і тим, як само ми конкуруємо з іншими командами. Мені подобається бачити, як святкують суперники, якщо здобувають перемогу над нами. Це лише підкреслює її цінність.

Наші вболівальники були дивовижні, бо саме вони гнали команду вперед і створювали тиск на суперників, коли ми наближалися до голу. Немає сумнівів, що вболівальники також пишаються тим, як ми боролися.

Це — найголовніше. Як би ти не грав у футбол, ти маєш битися на полі. От тільки нам не вдалося перемогти, проте зрештою саме це має вирішальне значення", — заявив аргентинський фахівець.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Сіті зіграє проти мадридського Реалу.