Модріч та Цімікас претендують на звання гравця тижня у Лізі чемпіонів

Крім них на нагороду претендують Рауль Альбіоль та Джон Стоунз.

Цього тижня пройшли чвертьфінальні поєдинки у відповідь Ліги чемпіонів, за підсумками яких УЄФА на своєму офіційному сайті оголосила імена чотирьох претендентів на звання кращого гравця тижня.

На нагороду претендують четверо виконавців, серед яких захисник Вільярреала Рауль Альбіоль (у грі з Баварією (1:1) він здійснив вісім відборів та віддав 83% точних передач), а також захисник Ліверпуля Константінос Цімікас, який у поєдинку проти Бенфіки (3:3 ) оформив два асисти і зробив дев'ять відборів.

Крім них, у списку знаходяться захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз, який у матчі проти Атлетіко (0:0) здійснив п'ять відборів і віддав 96% точних передач. Останнім претендентом є півзахисник мадридського Реала Лука Модріч – у грі проти Челсі він віддав гольову передачу, пробіг 13,72 км і точність його передач склала 90%.

Проголосувати за одного із претендентів на нагороду можна на офіційному сайті УЄФА.