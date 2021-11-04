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Вернидуб: Шериф хочет пробиться в следующий этап Лиги чемпионов

04 ноября 2021

Юрий Вернидуб, Getty Images

Наставник молдавского клуба поделился своими мыслями после игры с Интером.

Главный тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал поражение своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского Интера (1:3).

"Сложная игра с сильным соперником. Ребята играли достойно, забили мяч, но были ошибки.

Идем дальше — впереди еще две игры. Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов", — приводит слова Вернидуба пресс-служба УЕФА.

После четырех туров в группе D лидирует мадридский Реал, у которого девять очков, что на два больше, чем у Интера. Шериф набрал шесть очков и занимает третье место, а у Шахтера один балл и последняя строчка.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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