Интер — Шериф 3:1 Видео голов и обзор матча

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Лидер группы D Шериф в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Интеру и потерпел поражение со счетом 1:3.

Подопечные Индзаги открыли счет усилиями Джеко, на что молдаване ответили голом Тилля в начале второго тайма.

Подопечные Юрия Вернидуба не смогли удержать паритет в счете, пропустив дважды до финального свистка.

Обзор матча:

Интер — Шериф 3:1

Голы: Джеко, 34, Видаль, 58, Де Врей, 67 — Тилль, 52

Интер: Ханданович — Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Бастони, 53), Перишич (Коларов, 85) — Видаль (Гальярдини, 75), Брозович (Сенси, 85), Барелла — Джеко (Санчес, 75), Мартинес.

Шериф: Челядник — Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано — Коловос (Кожокару, 84), Тилль, Бруно, Аддо (Николов, 75) — Траоре, Кастаньеда (Раделич, 46).

Предупреждения: Димарко — Кожокару