Брюгге
1
Манчестер Сити
5
19 октября
19:45
Бешикташ
1
Спортинг Лиссабон
4
19 октября
19:45
ПСЖ
3
РБ Лейпциг
2
19 октября
22:00
Порту
1
Милан
0
19 октября
22:00
Атлетико
2
Ливерпуль
3
19 октября
22:00
Аякс
4
Боруссия Дортмунд
0
19 октября
22:00
Шахтер
0
Реал Мадрид
5
19 октября
22:00
Интер
3
Шериф
1
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00
Вольфсбург
-
РБ Зальцбург
-
02 ноября
19:45
Мальме
-
Челси
-
02 ноября
19:45
Динамо Киев
-
Барселона
-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
Ювентус
-
Зенит
-
02 ноября
22:00
Милан
-
Порту
-
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
-
Интер
-
03 ноября
22:00

Интер — Шериф 3:1 Видео голов и обзор матча

20 октября 2021

Интер - Шериф, getty images

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Лидер группы D Шериф в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Интеру и потерпел поражение со счетом 1:3.

Подопечные Индзаги открыли счет усилиями Джеко, на что молдаване ответили голом Тилля в начале второго тайма.

Подопечные Юрия Вернидуба не смогли удержать паритет в счете, пропустив дважды до финального свистка.

Обзор матча:

Интер — Шериф 3:1
Голы: Джеко, 34, Видаль, 58, Де Врей, 67 — Тилль, 52

Интер: Ханданович — Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Бастони, 53), Перишич (Коларов, 85) — Видаль (Гальярдини, 75), Брозович (Сенси, 85), Барелла — Джеко (Санчес, 75), Мартинес.

Шериф: Челядник — Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано — Коловос (Кожокару, 84), Тилль, Бруно, Аддо (Николов, 75) — Траоре, Кастаньеда (Раделич, 46).

Предупреждения: Димарко — Кожокару

Команды
статьи по теме:
Гиоргос Атанасиадис, Getty images 19 октября 2021 Вратарь Шерифа Атанасиадис пропустит матч с Интером — он стал лучшим игроком второго тура Лиги чемпионов
Интер - Шериф, getty images 19 октября 2021 Интер прервал сказку Шерифа
 
 Rambler's Top100