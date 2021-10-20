Украинские клубы еще не забивали в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22

Неутешительная статистика для наших команд в этом сезоне.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов завершился матч между Барселоной и Динамо. Киевский клуб уступил с минимальным счетом 1:0.

После поражения Шахтера в матче против Реала (0:5), который состоялся 19 октября в Киеве, можно констатировать, что украинские клубы еще не забивали в еврокубках в сезоне-2021/22.

На данный момент киевское Динамо занимает последнее место в своей группе ЛЧ с показателями забитых и пропущенных 0-6.

У Шахтера ситуация еще хуже. Команда Роберто Де Дзерби также занимает последнее место в своей группе, однако показатели забитых и пропущенных составляют 0-7.

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