Луческу: Был момент, когда Гармаша сбили в штрафной

Специалист оценил игру Динамо в прошедшем поединке.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение в матче против Барселоны в групповом этапе Лиги чемпионов (1:0).

"Я не доволен ни счетом, ни первым таймом. Во втором тайме мы преодолели барьер боязни Барселоны. То, как мы играли после перерыва, мне это понравилось.

Наши игроки должны понимать то, что это уровень Лиги чемпионов, это тот уровень, на который нам нужно подняться. Игроки Барселоны были более агрессивны, они даже сделали больше фолов, чем мы. 18 раз сфолили против нас.

Сила Барселоны была в агрессии и в прессинге. Мне понравилось, что во втором тайме мы перестали бояться. Был момент, когда Гармаша сбили в штрафной, нужно посмотреть, не было ли там нарушения".

"В начале матча у нас был момент три в один, но мы не смогли правильно им распорядиться. Нужно работать над этим", — сказал Луческу в интервью Megogo.