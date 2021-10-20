Брюгге
1
Манчестер Сити
5
19 октября
19:45
Бешикташ
1
Спортинг Лиссабон
4
19 октября
19:45
ПСЖ
3
РБ Лейпциг
2
19 октября
22:00
Порту
1
Милан
0
19 октября
22:00
Атлетико
2
Ливерпуль
3
19 октября
22:00
Аякс
4
Боруссия Дортмунд
0
19 октября
22:00
Шахтер
0
Реал Мадрид
5
19 октября
22:00
Интер
3
Шериф
1
19 октября
22:00
Барселона
1
Динамо Киев
0
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
3
Вольфсбург
1
20 октября
19:45
Бенфика
0
Бавария
0
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
0
Аталанта
2
20 октября
22:00
Янг Бойз
0
Вильярреал
2
20 октября
22:00
Лилль
0
Севилья
0
20 октября
22:00
Зенит
0
Ювентус
0
20 октября
22:00
Челси
2
Мальме
0
20 октября
22:00
Вольфсбург
-
РБ Зальцбург
-
02 ноября
19:45
Мальме
-
Челси
-
02 ноября
19:45
Динамо Киев
-
Барселона
-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
Ювентус
-
Зенит
-
02 ноября
22:00
Милан
-
Порту
-
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
-
Интер
-
03 ноября
22:00

Луческу: Был момент, когда Гармаша сбили в штрафной

20 октября 2021

Мирча Луческу, ФК Динамо

Специалист оценил игру Динамо в прошедшем поединке.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение в матче против Барселоны в групповом этапе Лиги чемпионов (1:0).

"Я не доволен ни счетом, ни первым таймом. Во втором тайме мы преодолели барьер боязни Барселоны. То, как мы играли после перерыва, мне это понравилось.

Наши игроки должны понимать то, что это уровень Лиги чемпионов, это тот уровень, на который нам нужно подняться. Игроки Барселоны были более агрессивны, они даже сделали больше фолов, чем мы. 18 раз сфолили против нас.

Сила Барселоны была в агрессии и в прессинге. Мне понравилось, что во втором тайме мы перестали бояться. Был момент, когда Гармаша сбили в штрафной, нужно посмотреть, не было ли там нарушения".
"В начале матча у нас был момент три в один, но мы не смогли правильно им распорядиться. Нужно работать над этим", — сказал Луческу в интервью Megogo.
Видео гола и обзор матча Барселона — Динамо можно смотреть на Football.ua.
Команды
Сюжет
статьи по теме:
Барселона - Динамо, Getty Images 20 октября 2021 Динамо опустилось на последнее место в таблице группе Е Лиги чемпионов
Барселона - Динамо, Getty Images 20 октября 2021 Кто был лучшим игроком Динамо Киев в матче против Барселоны?
Жерар Пике, Getty Images 20 октября 2021 Пике обошел Рамоса по количеству голов в Лиге чемпионов среди защитников
 
 Rambler's Top100