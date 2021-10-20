Пике обошел Рамоса по количеству голов в Лиге чемпионов среди защитников

Испанский защитник делит первое место по голам в Лиге чемпионов среди защитников с Роберто Карлосом.

Барселона в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле минимально обыграла киевское Динамо (1:0).

Единственный гол в матче на 36 минуте забил центральный защитник "блаугранас" Жерар Пике, для которого этот гол стал 16 в турнире.

По информации Squawka Football, Пике обошел игрока ПСЖ Серхио Рамоса и Ивана Эльгеру по количеству голов среди защитников в Лиге чемпионов, на счету которых по 15 голов.

Теперь Пике делит первое место в рейтинге с бывшим защитником мадридского Реала Роберто Карлосом.

Также Пике стал самым возрастным автором гола в составе Барселоны в Лиге чемпионов — он забил гол в в 34 года и 260 дней. Он превзошел достижение Силвиньо, который отметился голом в матче против Шахтера в 2008 году в возрасте 34 лет и 241 дня.

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