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02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
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-
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-
02 ноября
22:00
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-
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-
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-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
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03 ноября
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Пике обошел Рамоса по количеству голов в Лиге чемпионов среди защитников

20 октября 2021

Жерар Пике, Getty Images

Испанский защитник делит первое место по голам в Лиге чемпионов среди защитников с Роберто Карлосом.

Барселона в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле минимально обыграла киевское Динамо (1:0).

Единственный гол в матче на 36 минуте забил центральный защитник "блаугранас" Жерар Пике, для которого этот гол стал 16 в турнире.

По информации Squawka Football, Пике обошел игрока ПСЖ Серхио Рамоса и Ивана Эльгеру по количеству голов среди защитников в Лиге чемпионов, на счету которых по 15 голов.

Теперь Пике делит первое место в рейтинге с бывшим защитником мадридского Реала Роберто Карлосом.

Также Пике стал самым возрастным автором гола в составе Барселоны в Лиге чемпионов — он забил гол в в 34 года и 260 дней. Он превзошел достижение Силвиньо, который отметился голом в матче против Шахтера в 2008 году в возрасте 34 лет и 241 дня.

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