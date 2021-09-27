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-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
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-
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-
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-
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-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
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-
29 сентября
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Степаненко: Мы должны понимать, что можем и должны играть с такими командами, как Интер

27 сентября 2021

Тарас Степаненко, ФК Шахтер

Хавбек "горняков" поделился своими ожиданиями накануне игры с Интером.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал предстоящий матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского Интера.

"У нас все нормально. Мы готовились к этому матчу после игры с Динамо. Все в оптимальной форме. Надеюсь, что выполним те установки, которые даст нам тренерский штаб, и дадим даже немного больше.

В команде мы всегда обсуждаем рабочие моменты. Нам показывают, как действовать, играть и мы, конечно, все обсуждаем. Мелочи важны. С Русланом Малиновским не общался, но смотрел матч Аталанты с Интером. Он ничего такого не советовал.

Бой Усика против Джошуа? Конечно я смотрел бой со своей женой. Мы все слышали, как Саша готовился с января месяца, сколько в тренировочном процессе он проводил раундов, чтобы физически быть готовым и всегда быть на ногах, особенно с таким боксером, как Джошуа. А нам нужно смотреть на характер такого человека, который не побоялся и своей работой, своей верой доказал, что все возможно и выиграл все от любительского бокса и до самого престижного — супертяжелого веса.

С кем лучше играть — с Лукаку или Джеко? Не думаю, что правильно сравнивать Лукаку и Джеко. Они где-то в похожем стиле играют, но, как по мне, Лукаку более мощный форвард. С ним тяжело бороться. А Джеко более мобильный. Он был лидером команды в Роме и в сборной. Думаю, не зря именно его взяли на позицию Лукаку.

Агрессивный настрой на Интер, как в матче против Динамо? С первого дня, как я познакомился с Мистером, я слышал, что он говорит и просит перед тренировками или играми. Он всегда просит от футболистов дать намного больше, чем он может дать в плане техники, тактики. Но за счет этого не всегда можно выиграть, поэтому очень важен такой настрой и боевой дух, как в матче против Динамо.

Раз Мистер сказал, что Интер стал сильнее, значит он прав. Завтра посмотрим. С Интером Конте мы играли, а с командами Индзаги я не играл никогда. Завтра нужно выполнить то, что подготовил тренерский штаб, то о чем мы договариваемся и нужно быть ментально сильными и понимать, что можем и должны играть с такими сильными командами", — сказал Степаненко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч Шахтер — Интер состоится во вторник, 28 сентября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

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