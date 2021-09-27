Интер с боевым составом отправился в Киев на матч с Шахтером

Симоне Индзаги взял в столицу Украины 23 футболиста на матч Лиги чемпионов против Шахтера.

Сегодня, 27 сентября, миланский Интер отправился в Киев, где уже завтра состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера. Об этом сообщает пресс-служба "нерадзурри".

Главный тренер миланского клуба Симоне Индзаги взял в столицу Украины 23 футболиста, в число которых попали полузащитник Артуро Видаль и нападающий Хоакин Корреа, которые восстановились после травм.

Заявка Интера на матч с Шахтером

Вратари: Ханданович, Кордац, Раду.

Защитники: Де Врей, Коларов, Раноккья, Димарко, Д’Амброзио, Дармиан, Шкриньяр, Бастони.

Полузащитники: Думфрис, Гальярдини, Весино, Перишич, Чалханоглу, Видаль, Барелла, Брозович.

Нападающие: Алексис Санчес, Джеко, Лаутаро Мартинес, Корреа.

Напомним, что матч Шахтер — Интер состоится во вторник, 28 сентября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.