Интер перед Шахтёром: что изменилось при Симоне Индзаги?

Сергей Шевченко — о сопернике "горняков" по второму туру Лиги чемпионов.

Интер уже третий сезон подряд встречается с Шахтёром, будто заняв нишу Манчестер Сити. Столь удивительное совпадение делает "нерадзурри" знакомым соперником, да и в составе Интера за это время произошло не так уж много изменений, если говорить о количестве ушедших-пришедших. Такое впечатление обманчиво, на самом деле поменялось очень многое. Вечером вторника "горнякам" будет противостоять совсем другая команда. Что же нового у "интеристов"?

Максимально адекватная замена

Минувшим летом действующий обладатель "скудетто" из-за финансовых проблем владельца лишился сразу нескольких ключевых фигур. Ушёл в отставку Антонио Конте, создатель чемпионского Интера. Чтобы компенсировать дыры в бюджете, были проданы Ромелу Лукаку и Ашраф Хакими – безоговорочно ведущие футболисты. Потери невосполнимые, заменить ушедших можно лишь потратив сопоставимые деньги, что было априори невозможно, клуб сейчас вынужден считать каждый евроцент. Это создавало опасения насчёт перспективы в новом сезоне. Тем не менее, грамотная кадровая политика дала возможность почти безболезненно стартовать в чемпионате.

Вместо Антонио Конте рулит Симоне Индзаги – тренер, к чьему футболу было проще всего адаптировать игру команды. Схема осталась прежней (3-5-2), равно как и стремление к вертикальным атакам на пространстве. Для сравнения можно понаблюдать, с каким трудом перестраивается Лацио после назначения Маурицио Сарри – вот там, действительно, радикальные изменения, что сказывается на игре и результатах (дерби стало исключением, тем более что Лацио там вернулся к рецептам, собственно, Индзаги-младшего).

Маротта и компания постарались найти адекватную замену каждому из ушедших. Вместо Хакими на правый фланг взяли Думфриса, одного из героев матча Нидерланды – Украина. По скорости голландец явно не уступит, а играть по всей бровке с регулярными забегами в атаку – его призвание. Вместо Лукаку появился Джеко: конечно, лучше бы подошёл Дуван Сапата, но Аталанта не горела желанием расставаться со своим бомбардиром. Ещё один новичок, Чалханоглу, фактически заменил Эриксена, чья карьера после сердечного приступа под большим вопросом. Хакан заточен как раз под вертикальный футбол, что подходит Симоне Индзаги.

Весело и не очень надёжно

Главное изменение касается баланса между обороной и нападением. Интер при Антонио Конте был весьма надёжной командой, что навязывала прессинг по всему полю. Интер при Симоне Индзаги в большей степени нацелен на атаку, зато многое позволяет сопернику: ничьи 2:2 против Аталанты и Сампдории, первый тайм с Фиорентиной – всё это не запишешь "интеристам" в актив. Нико Гонсалес разрывал правый фланг "нерадзурри", Руслану Малиновскому позволяли бить со средней дистанции, крайние защитники Сампдории не стеснялись подключаться и возить оппонентов. Эти огрехи в целом компенсируются мощью нападения: 20 голов за 6 матчей – отличный результат. Тем не менее, не покидает ощущение, что при Конте не случилось бы настолько безумного матча, как с Аталантой.

Отметим также, как Интер прибавляет во втором тайме. Матчи с Вероной и Фиорентиной развивались по схожему сценарию: 0:1 к перерыву и три гола "нерадзурри" во втором тайме. Удалось прибавить и в матче с Аталантой. Физически команда Индзаги хорошо готова.

Джеко забивает, но лидер нападения – Мартинес

Результативность Эдина Джеко впечатляет: пять голов за шесть туров чемпионата – отличный показатель для 35-летнего форварда, которого успели было списать в Роме (босниец приходил свободным агентом). Голевое чутьё, умение оказаться в нужное время в нужном месте – фирменные качества бомбардира, который за свою карьеру становился заметной фигурой в Бундеслиге, АПЛ и Серии А.

С другой стороны, если присмотреться к атаке Интера, то картина получится несколько иной. Высокая результативность Джеко – в многом результат встреч с Дженоа и Болоньей (четыре гола этим командам), когда "нерадзурри" откровенно громили соперника. Более важную роль играет Лаутаро Мартинес, ставший лидером нападения после ухода Лукаку. Аргентинец впечатляет стабильностью, он забивал в четырёх матчах из пяти, если говорить о Серии А.

Главное же, что Лаутаро универсален. Его стиль игры меняется в зависимости от напарника. Если впереди Джеко, то их связка напоминает дуэт с Лукаку, где Мартинес действует чуть глубже, концентрируясь на помощи таранному форварду. Если же выходит скоростной и техничный Корреа, то уже сам Лаутаро становится центрфорвардом и делает это весьма успешно, навыки завершителя у него имеются в лучшем виде. К тому же, эти два нападающих хорошо знакомы по сборной Аргентины. Уточним, что Корреа едва восстановился после травмы, его участие в киевской игре с Шахтёром под сомнением.

Барелла и его чудо-серия

Великолепную форму набрал Николо Барелла. Именно его сейчас можно уверенно называть лидером полузащиты Интера. Внимание: в каждом из шести туров чемпионата Барелла отмечался результативным действием – забил Болонье и отдавал результативную передачу в остальных матчах. В игре с Аталантой он был признан лучшим в составе Интера.

Такой статистике позавидует любой "треквартиста", здесь же речь идёт о мобильном и работоспособном центральном полузащитнике. Бареллу высоко ценил Конте, для которого был необычайно важен командный прессинг, однако Николо – из тех игроков, которые полезны для любого тренера. С приходом Индзаги он в большей степени нацелен на созидание. Высокая скорость и умение подавать с фланга делают его внезапные смещения необычайно опасными.

Два мастера штрафных

В этом сезоне оружием Интера станут штрафные. Летом состав команды пополнили сразу двое игроков, которых можно назвать мастерами исполнения прямых ударов. Более того, они бьют с разных ног: Хакан Чалханоглу – правша, Федерико Димарко – левша. В матче против Сампдории Димарко уже показал свои умения в лучшем виде, неотразимо выстрелив аккурат в девятку. Удары Чалханоглу тоже сомнений не вызывают, его штрафные гремят ещё со времён выступлений в чемпионате Германии.

Сомнения есть по поводу наличия этих двух игроков в основном составе. Чалханоглу брали под основу, но турок привычно нестабилен, чередуя яркие матчи с провальными. В игре с Аталантой Хакан был пассивен и далеко не факт, что выйдет с первых минут в Киеве – у Индзаги под рукой есть, например, Матиас Весино. Что же касается Димарко, то он изначально запасной, но своё время получает регулярно, выходя как в центре обороны, так и на левом фланге. Так или иначе, Шахтёру необходимо учитывать особенные качества этих двух игроков.