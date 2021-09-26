Палкин: Мне Интер понравился намного больше, чем Реал

Функционер "горняков" высказался о предстоящем матче своей команды против миланского клуба в рамках Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер ожидает домашняя встреча с Интером.

Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Стала ли команда сильнее? Сложно так оценивать. Они продали Лукаку, взяли пару серьезных футболистов. Я смотрел матч с Реалом: хоть они и проиграли, но в первом тайме должны были забивать два гола однозначно.

Интер смотрится очень хорошо. Если сравнивать с Реалом, а это такая же пара, как была у нас в прошлом сезоне, мне Интер понравился намного больше, чем Реал. Считаю, что на данный момент по игре Интер выглядит лучше всех. Они серьезно усилились и показывают хороший футбол.

Опыт Де Дзерби в Италии? Я надеюсь, что поможет. Он, как никто другой, знает итальянский футбол, знает Интер. Поэтому хочется верить, что нам это поможет", — приводит слова Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч Шахтер — Интер состоится во вторник, 28 сентября, в 19:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.